今天晚上，复了一下盘面。行情不仅创新低，沪市成交量低于1000亿，多少年来没有过了，双重极限了。不过看看我博客的流量，不减反增了。显然，此时此刻，市场不断下跌的同时，还是有朋友非常信任我，来看我的观点。

一道选择题？

我猜的出来，看我文章的朋友，此刻多数正处于套牢和亏损中。接下来面对行情该如何应对，请看我文章的朋友，做一道选择题。未来要下跌100点的心里默默打个1，未来就在这个位置上去涨100点的打个2。然后请在想想，涨100点会如何，跌100点会如何。如果都是一点动作没有，那就真不适合炒股了。因为众多股市亏损的人，不就是一动不动，一路套到现在吗？如果曾经是如此，而现在想改变，那可以上一下手机应用商店，先下一个“博尔系统”APP，自己先去量化一下交易。量化交易的有不少实用技巧，我这里就说个很直观的，直接用“机构库存”来看机构动作。看清了就知道此刻哪些改动，哪些不改动。

好事的集中地

如果手头有些钱，想补仓。或者轻仓的想在买点，首先注意的就是“机构库存”不断增加的股票。因为机构库存就是对积极机构行为的量化。机构库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。

另外，由于前面有朋友已经问我，博尔那边“机构库存”要不在对外开放，是不是看到机构行踪，有泄密嫌疑？这我了解过了，并非如此，人家做的是量化工程，泄密不存在，只是怕看的人太多，影响他们现有已经使用的人，所以我估计迟早有一天会转为只向内部开放的。所以此刻还是抓紧，大家自己 点这里进“博尔系统” ，量化起来，解决眼门前的问题。

别没信心

另外，如果自己对手头股票横看竖看不满意，甚至涨起来都没信心拿着，那最好也去量化一下，如果量化出有明显机构库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是机构库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的“机构库存”都没有了，后面是好不了，该走还得走。