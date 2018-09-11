今天又是个小波动，眼下最难受的不是套牢的散户，而是天天看着上蹿下跳K线的朋友，就像今天早上突然上涨，就想着是不是跌好了，下午盘中下跌，就一直想着破位后怎么办，但总之就是一个人愁字。于是我就和那几个朋友说，他们现在就是少抱一只股票，这只股票的代码，沪深两市找不到，他叫做：快乐心态。

磨心行情，一扫疑虑

现在还在天天看盘的，愁什么套牢了、破位了、踏空了？这种位置，怕他破位？这种位置涨上去100点还是低的，还怕踏空？这种位置，机构ETF在净申购，外资在扩大A股的持股比例，还会怕后市没有机构发力，涨不上去？当然，说到这里，肯定有朋友会说，市场小跌，我的股票大破位，市场反弹我的股票不反弹，机构再进，但没做我的股票。那我的心情怎么会好。如果看我文章的朋友，也有这样的疑虑，就可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化此刻交易状态，看机构动作，以上疑虑能一扫而光。

安心代名词

此刻，如果你的股票有机构在积极参与，拿博尔系统去量化，就能量化出明显的橙色“机构库存”。而“机构库存”就是对积极机构行为的量化。有很多时候，面对股票的下跌和萎靡，只要看到“机构库存”不断增长，几乎就是看到了放心代名词。

这道理也很简单，正常一个股票下跌，自然越跌越萎靡，一个股票横盘，也是越盘越没人气，能够在盘整中、下跌中，“机构库存”越来越多，如果不是机构看好这只股，就没有其他解释了。大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去量化“机构库存”，以上图里的两种状态，就是机构的横盘蓄势、下跌蓄势。别人看走势看到萎靡横盘和下跌时，你能看到蓄势，已经是强了一大截了。

正确的决定，20%

其实大家去量化的时候，多量化几只股票，也会看到，有的股票同样横盘，机构库存消失了，有的下跌，没跌之前机构库存也早就没了，这种股票就会不断破位，不断下跌。眼下股票没机构在里面积极的动作，结果只有下跌一条路。

所以虽然当前由于市场因素，多数股票走势上表现出来的都是弱，但同样的弱势背后，你能量化出，一个股票“机构库存”非常明显，甚至在不断增加。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，自己去量化交易，一个股票“机构库存”已经消失，你选择哪一个？持有哪一个？补仓哪一个？市场低位的时候，一个正确的决定往往就是至少20%以上的回报，这就是量化的价值了。



