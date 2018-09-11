魔咒横行，妄念丛生，当前A股就是如此。昨晚到几天早上，已经有好几个朋友跟我说，总算看到东财跌停了。说过去这两年，只要东财跌停之后，不用多久，行情都能涨上去。对此，只要有朋友这么跟我说，我直接问他，请说清楚东财跌停和之后大盘上涨，这其中到底有什么关系？结果没一个能告诉我的，我让他们去问其他朋友，谁能说清楚这里面的到底。一朋友跟我说，没道理，这就是“魔咒”。

魔咒？妄念！

这就是当前市场心态的缩影，一路下跌之后，特别希望行情能不跌了，能上涨了，于是只要有利于上涨的，掘地三尺都能挖出来，就是在抓救命稻草。这哪里是魔咒？不就是妄念吗？但做股票，妄念一多只会害人，炒股涨跌不是最重要的，重要的是你自己的心里有底。一个股票哪怕下跌，但你心里很有底，此刻你又有什么好怕的？而这点，不取决于自己的一厢情愿，而是你能实实在在看到你的股票有机构在做。这方面，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化“机构库存”，就能知道手头股票此刻的机构动作。

同盟在强大

你的股票有没有机构同盟军，主要看两个情况，一种是就参与越来越积极。拿“博尔系统”来量化“机构库存”，就可能看到橙色的机构库存在不断增加，就像下面左边图里的股票。

“机构库存”是对积极机构行为的量化，机构库存不断增加，显然说明一些股票，即便这段时间下跌但，机构参与反而积极。相比之下，有的股票上涨的时候机构库存就早早的处于消失状态，下跌也使用没有“机构库存”，那同样的调整，反击力量会完全不同。大家可以 点这里进“博尔系统” ，然后再去量化，“机构库存”是很直观的。

态度看转变

除了机构参与越来越积极。另一种情况就是机构交易的态度发生改变，这除了量化出有“机构库存”之外，还需要量化机构行为导致的交易结果。下跌中通常就是绿色的做空主导，但如果现实为蓝色的空头回补主导，那就说明下跌中，机构态度改变了。这也是非常值得注意的。

上面图里，一个就是机构做空转为回补状态，一个是机构连续做空到最后自己都放弃了。下跌一开始也差不多的，但几天之后完全就不同了，也是一天一地的区别。写到这，大家应该也清楚眼下要看机构的哪几种行为了，然后就是自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 。尤其上大家自己不清楚手头股票调整的时候，到底有没有就照顾，机构是否在越来越积极动作的，否则知道了又没动作，回头自己会后悔的，而眼下，少后悔就是赚。









