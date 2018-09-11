昨天跌30点以上的下跌，一个业内的朋友，贴了一条新闻，一家基金5天仅募集1002.6万，其中1000万还是自家认购，真正买的就4个散户买了2.6万元，引来一片唏嘘。但我所想到的是，，一场背水一战，很难逃开了。





物极必反，此刻重要

那条新闻也是业内朋友热议的话题，然后就时一片叹苦经。为什么我说是被谁一战，证券行业，鸡鸡狗狗也要吃饭，不求吃撑，至少维持生存。公募基金的在市场中的股票占比，有媒体统计已经下降到9%。显然去年有盈利，今年净值一路跌，还不赶快赎回？而靠什么改变投资者的态度？只有证明自己买的股票真能涨，所以机构此刻有强烈的做多冲动，只是这一锤会砸在哪里？而和几个朋友讨论这个话题的时候，我也请他们上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化机构动作。机构现在也没藏着掖着，只是不高调宣扬，但看绝对能看到。





下跌蓄势，等着重锤

当时有几个朋友还不信，拿出他们的股票来量化，结果他们当时同样的抄底买进，能得手的股票，与不能得手的股票，用博尔系统量化出来，机构行为果然截然不同。而这点看的就是“机构库存”，“机构库存”是对机构积极行为的量化，那些他们操作成功的股票，其实在下跌过程中，都是反而越来越多的。就像下面图里的股票那样。





个人也是背水一战

而此刻下跌中存在严重有问题的股票，其“机构库存”量化出来，完全是另外一种状态，涨的时候机构库存提前消失了，跌的时候根本没有机构库存。这说明机构对这个股票目前的价格完全不认可，涨起来放弃，跌下去干脆不管。后面创新低，一路跌，已经是不一样了。



