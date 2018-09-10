今天又是30点以上的下跌，一个业内的朋友，贴了一条新闻，一家基金5天仅募集1002.6万，其中1000万还是自家认购，真正买的就4个散户买了2.6万元，引来一片唏嘘。但我缺要说，虽然“物极必反”，这词俗，但此刻却要认认真真的说上三遍。

物极必反，此刻重要

那条新闻也是业内朋友热议的话题，惨到这个程度，没有物极必反，我倒是不信了。证券行业，鸡鸡狗狗也要吃饭，不求吃撑，至少维持生存。公募基金的在市场中的股票占比，有媒体统计已经下降到9%。显然去年有盈利，今年净值一路跌，还不赶快赎回？而靠什么改变投资者的态度？只有证明自己买的股票真能涨，所以机构此刻有强烈的做多冲动，只是这一锤会砸在哪里？而和几个朋友讨论这个话题的时候，我也请他们上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化机构动作。机构现在也没藏着掖着，只是不高调宣扬，但看绝对能看到。

下跌蓄势，等着重锤

当时有几个朋友还不信，拿出他们的股票来量化，结果他们当时同样的抄底买进，能得手的股票，与不能得手的股票，用博尔系统量化出来，机构行为果然截然不同。而这点看的就是“机构库存”，“机构库存”是对机构积极行为的量化，那些他们操作成功的股票，其实在下跌过程中，都是反而越来越多的。就像下面图里的股票那样。

“机构库存”不断增加，显然是机构看到价格下跌，变得更加积极。一旦交易中，机构呈现出这种状态，跌多了也照样快速收复，因为那种下跌，实际就是机构蓄势。而大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化“机构库存”，眼下这种机构蓄势，越跌越积极，是完全能够量化出来。并且此刻机构也不藏着掖着，因为根本不需要藏，多数人看都不看了，他还藏什么。

失血必然存在

而此刻下跌中存在严重有问题的股票，其“机构库存”量化出来，完全是另外一种状态，涨的时候机构库存提前消失了，跌的时候根本没有机构库存。这说明机构对这个股票目前的价格完全不认可，涨起来放弃，跌下去干脆不管。后面创新低，一路跌，已经不是一样了。

眼下这种状态也是很多的，并且未来一定也不会少，甚至，即便后面行情上去，也不会少。因为股票很多，不可能全线进攻，满盘皆活，并且机构的目标第一是吃饭。一定是把战线收缩，专打一部分股票，同时也会导致其他股票失血。显然失血股票是要少碰的，而同样的下跌背后，到底机构投资者是什么态度，自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP,或者直接点这里进入，自己去量化清楚，量化不出机构库存的，必然失血。



