别看行情死水一潭，实际资金面上已经翻天覆地。很多事情，一天两天不觉得，时间一长，恐怕就是量变变质变。年初外资对A股的持股比例2%，此刻已经6%，如果算流通市值，就更高。所以，今天早上还没信心的朋友，我就问他们，老外是不是股市开了几百年了，经验比我们丰富？眼光比我们更独到？

大市场，纵深市场

虽然现在有很多人，对当前的宏观面、基本面不看好，但不看好的同时，绝对不能忘了，我们有13亿人需要更好的改善生活，希望更好的吃喝玩乐，这绝非一些没有人口纵深的市场可比拟的。在这么大的市场里，资本有足够的空间从一个领域流转到另一个领域，但始终滞留在市场之内。同时，这种资本的流动，必然映射在A股的版图上。偶尔一个阶段没行情是可能的，长期没行情是绝对不可能的，这就是A股自身的属性。唯独要区分的就是，老外也好、公募也好、私募也好，都是机构，他们不会去买入所有。如果后续要有波段机会，必然是机构在活跃的品种。而机构活跃，不代表股价非要上涨，但大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，然后自己就可以去量化出“机构库存”是否存在。

有放弃有蓄谋

“机构库存”是对积极机构行为的量化，此刻一个股票要有戏，哪怕它在震荡，也是震荡中机构库存越来越多，积极的机构行为越来越多，这当然是好事。相比之下，有些震荡股票，伴随着震荡，“机构库存”股消失了。那说明机构撤退或者已经放弃，这样的股票很有可能走出破位，波段下跌。









大家自己手头有震荡的股票，一样可以→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化“机构库存”有没有变化，后面是向上突破，还是向下破位，心里会有底很多。另外也在说一句，对于机构行为的文章，过段时间可能没有了。因为眼下博尔那边对“机构库存”是可以用，但估计是很多人在看，而眼下的机构动作也是越来越明显，博尔那边说一段时间后，会不再对外开放，只能对内专属，到时候我也就不再写“机构库存”了。毕竟大家如果看不到，我写了就白写。不过现在还是很看的，大家眼下当然可以自己去量化的。





下跌盯质变

而对于此刻已经步入持续下跌股票，还得重视机构交易行为的性质变化。这种性质变化，就是不但有橙色的“机构库存”，并且从绿色的做空主导，变成了蓝色的空头回补主导，这说明机构从做空变成了低吸回补，这种交易行为的变化，是股价转折的前提。





总之，市场跌下来，机构不会停。有横盘拿货的，也有下跌吸货的，关键是大家自己能看清这些交易行为，其实这点大家可以自己试试，看看自己手头那些下跌股票，对着K线走势，问自己此刻机构在做什么，你是否心里清楚。如果心里不清楚，那就自己到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化清楚交易，看有没有“机构库存”，机构在做什么动作。这些都量化出来了。真正下跌中有问题的股票，是下跌中一开始机构做空，后面连“机构库存”都消失的股票，越杀越凶的股基本都是如此。这些行为都看清了，真不怕下跌。



