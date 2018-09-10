因为上周其实也走的弱，银行股护盘都没让指数抬起来，所以聊了一下，看创新低的小伙伴真的好多。但我还是劝小伙伴们，最近别太在意会不会去创新低，刚过去的8月，ETF基金在2800之下，连5周净申购。而ETF基本都是机构在做，不仅仅是创业板ETF，沪深300ETF也是机构不断买进。

机构买进自有招法

当时我就请那些看新低的小伙伴，自己先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下“机构库存”，因为此刻最大的困惑就是，看到了下跌，看到疲软，却看不到机构的动作，或者知道机构机场，却不知道他们进了哪个？而去量化一下之后，此刻机构的动作是能够看到的，并且一些震仓动作尤其值得关注。

有些撤退免不了

机构动作怎么看，首先就是拿博尔系统量化“机构库存”，“机构库存”是对积极机构行为的量化。有机构行为必能量化出“机构库存”。相反，一些股票不管是震荡还是上涨，“机构库存”在途中消失了，这就说明，机构此刻跑了，或者不管了、放弃了。

当前这种市场里，机构如果不管了，靠散户的话，众人拾柴火焰高是做不到的。墙倒众人推倒是有可能实现的，因此机构库存消失的回落，局面失控的非常多。所以此刻大家手头股票拐头回落，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，目前拐头并不是最大的隐患。最大的风险就是拐头背后，机构库存消失。拐头做头，回落彻底失控。接下来创新的股票，主要就是这种。

这才是震仓

当然，不是所有的回落都是机构在逃跑，也有很多就是借调整震仓震一把，反正上次2653时，有不少赌不破不立买进去的短线客，洗掉他们再上也是必须的。而震荡迹象，除了要有“机构库存”之外，还需要去用主导动能，量化出机构行为导致交易的一系列变化。震仓的迹象就是，之前机构做多，有红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了，这就是一个“机构震仓”的迹象。下面图里的股票的状态，就是“机构震仓”后的表现。

现在行情走势上确实显得疲软，但对很多股票来说，股价也就是低位的震荡，后面负难料，生死未定，自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，量化手头股票目前有没有机构在做，调整是不是震仓。量化清楚之后，一个有震仓迹象的，一个是机构不管的，谁该留，谁该走是不是就很清楚的，这就是看到和看不到之间的区别。总之，既不要悲观，也不能盲目，先去去量化一下再说。



