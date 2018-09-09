周末，继续说一下上周容易引发出现妄念。世界本真，交易也是一笔笔真金白银买出来的，并无虚假。但只因自心虚妄，所以处处为妄念所困，看不到世界的本真。下周如果走势如本周一样，有种虚妄就特别容易出现，那就是“看到就要得到。”

看到就要得到

现在我了解下来，因为有些股票价格很低了，很多朋友自己都觉得现在买进去就是捡便宜货，但就是不肯动手，但这绝非是因为他们买进去怕套。而是因为前几天当时有个更低的位置，当时没买，现在要买比之前要稍微高一点，就有点不爽了。但这其中已经有朋友为此捶胸顿足了，原因就是他们看好的那只股票，没再回到他们曾经看到的那个低位，反而回上，短期反而更高了。

即便这两周是震荡下行的，但这种情况也是层出不穷，很多股票未必目标是创新低，很有可能跌不到低点就又回上去了。这背后的交易如果看不清，2700之下的这个低点，就必然会失之交臂。这方面，大家只要自己上月应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下交易，看清当前的交易不难，该等的时候就能耐心等，不该等的时候不会还傻等新低。

半路杀出的资金

为什么有些股票会看似跌下去要创新低，但突然有就上去了。显然不是因为趋势的力量，而是因为外力所致。这种外力眼下不会是散户猛增，只有可能是机构的买盘，或者是游资的出击。特别是跌的凶的时候，游资的投机力量很大。大家可以用博尔系统，把游资的动向给量化出来，下面图里蓝色的就是“游资动向”，明显很多股票，次低点的时候游资动向就出现了。

当前市场，从绝对价格来说，肯定是不高了，投资者忌惮的无而非是由于没有增量资金参与，惯性一直往下去，刹不住车。这种担心不是没有道理，很多股票无量下跌也不是一两天了，但如果游资已经开始狙击，再有这种恐惧，或者再想着非要到之前那个低点再买，就不合时宜了。这方面，只要大家自己 点这里进“博尔系统” ，再去量化交易，会非常的清楚。而此刻要捕捉自己手头股票的大转折，最后的资金补哪只股能够盘活全部资产，看清游资、机构的动向是至关重要的。

一惊一乍，妄念所致

同样，那些一惊一乍的妄念，也是很容易让人出错的。本周也已经很明显的表现出来了，无论是周二涨30点，还是周五上午的盘中反弹30多点，都有朋友当时就说，是不是跌到位了要涨上去。我只能说，眼下这种环境，必然有股票会涨上去，但如果没有想游资、机构这种大资金配合，转折向上多半是假的。

这方面的悲剧已经上演了成千上万了次了，就像上面图里的那些股票，上涨中既量化不出橙色的“机构库存”，也量化不出蓝色的“游资动向”，结果就变反弹，也是半途而废创低吸的。显然大家自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，量化一下心里就有底，否则就被被妄念左右了，一涨一跌，就会一惊一乍，搞出天差地别的感受。而如果总是这种感受，做股票一定很难做好。



