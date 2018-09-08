前一篇说了，近期股市有三大妄念，结果时间有限，就讲了一个，所以下午继续说。最近另一个妄念就是事情总往大里想，总觉得会出大事。以至于昨天一个正常的回应，都有不少朋友觉得会对今天有大影响，会让A股如何如何。结果早上下折腾挺厉害，立马起劲，觉得行情此刻真会如何如何，当然结果他们失望，也就翻红涨10点。

盼出大事，也是妄念

接下来这种妄念还会有的，一涨就觉得调整完毕，要大反转了。下跌立马觉得肯定还得创新低，2500必见，2300也会看得到。但实际上，大行情也好，大转折也好，都是呈现出明显态势变化后的产物。很多朋友要的大转折，好解放；或者大破位，捡便宜，并非不会出现，而是一旦出现，交易上必有明证，这点大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化交易，都能看得到。而如果没看到交易上的印证，自己空想大转折、大破位，只会害了自己。

拐头时的妄念

就像早上行情冲高回落，有些朋友就怕自己短线买进的股票，跳水被套。而股价拐头下跌，会不会被深套？当然有可能的，但前提是做空主导的力量非常巨大，否则就眼下这么低的价格水平？空头不努力，让散户自己竞相逃命，又有几个会跑？没有足够的做空力量，拐头向下反而就是诱人犯错。这点用博尔系统量化，一目了然。

上面图里，绿色的就是做空主导，真正的致命砸盘，做空主导都是极大的，就该2015年股灾1.0时的做空力量与2008年一个水平，所以不可能是小跌。而有些拐头，做空力量很小，行情一给机会，自然还得往上涨。这方面大家自己→ 点这里进入博尔系统 ，，量化一下交易自己就清楚了，根本不用看到下跌，就自己吓自己，觉得要破位，一直这么想，买到好股也赚不到钱的。

转折中的妄念

反弹也一样，未必只要上涨就会转折。转折必须有强力的做多主导做后盾。拿博尔系统去量化，一定会看到明显快速增长的红色做多主导，这点不具备，就没有大逆转的动能。但一旦量化出来了，就得高度重视，因为此刻没有众人拾柴火焰高的环境，如果没有大资金坚决做多，是不会有持续强悍的做多主导的。所以一旦量化，和没有量化之前相比，看股票的涨上、下跌，会清楚很多很多。

有一些连做多主导的红色都很弱或者干脆没有，那即便反弹幅度挺大，也就昙花一现的反弹。这种股不仅仅不能有翻转预期，还要注意别借反弹抓人，后面跌的更凶。世界本真，唯自心虚妄，清除自心的虚妄，便可看清世界的本真，炒股就是如此。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化交易之后，就不会被妄念左右，不该犯的错就能不犯。











