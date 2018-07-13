今天盘中，走势又上蹿下跳起来了，但我和几个朋友讨论的时候就说，这样走不是坏事，反倒给了大家一波行情赚3波钱的机会。

赚三波比赚一波容易

一波行情赚三波钱，并不是我狮子大开口，现实情况就是如此。其实从今年2月份一路调整下来至今，每次上攻，投资者都报以一腔热诚，但结果都是高歌猛进的非常少，进三退二的非常多。3000多只股票，我们能碰上的，极大概率就是那些忽进忽退的品种。这种时候，大家可以上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版应用，用里面的“主导动能”功能，自己先去量化交易，看手头股票，现在是做多主导（红色），还是获利回吐主导（黄颜色），对操作的帮助极大，很容易就就能一波行情赚三波钱。反倒是想想一波行情就一波吃到底，赚钱反倒困难。

捂对股是基础

一波行情赚三波的操作，我再详细说。其实无论是赚三波还是赚八波，都得一波波的做好。该涨的状态别含糊，坚决按住了，不然吃不到肉。如何拿住，首先就是量化有没有机构在积极的做，这只要去量化有没有橙色的“机构库存”就可以，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。有“机构库存”肯定就是机构在做。





然后“主导动能”就能派上用处，如果呈现出红色的做多主导出现，那显然就说明机构在做多。而一个股票无论现在高低快慢，只要机构做多的状态经常出现，那就持股为主。好股票就是这么抱出来的。大家手头股票这几天震荡上涨的背后，是不是机构做多，一样可以→ 点这里进“博尔系统”来量化清楚 。

能赚三波，怕什么踏空？

大家此刻去量化，肯定能看到很多连续做多主导股票正前赴后继式的爆发。但同时，很多股票出现也出现了涨一涨又下去的状况。原因就是震荡市的上涨中，股票不仅有做多主导，也有获利回吐主导，表面上虽然也是上涨的，而震荡市中的交易性质改变，足以改变短期方向。这种情况3、4、5月的时候发生的太多太多。看下面图里的股票就清楚。

正是由于股票前赴后继，轮番上轮番，所以看到获利回吐主导的时候，减掉点仓位，一点也不亏的，因为跌下来能白赚差价，即便没跌下来，其他机构做多的股票还等着呢。大家自己可以上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP， 或者直接点这里进入 ，机构愿意做多的股票多备几个，有这种后手备着，根本不怕被踏空。这样涨起来拿住，回吐多了就撤退，转攻其他股票，交易上基本与机构动作同步，一段时间下来，一波行情赚三波钱，也就实现了。



