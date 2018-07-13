早上小震荡，但显然周三大跌之后，周四能尽数收复下跌，让投资者的预期逆转，绝不是今天早上一个小震荡就会凉下来的。这种时候，消息刺激都是其次的事情，行情怎么走，更是次要。最重要的是，接下来自己的市值，怎么能在这波上涨中提升。

涨不需要理由

而如何让自己市值提升，不少朋友的第一反应，就是抓住热点。热点在哪？前面也和不少朋友讨论。但说来说去，也就是吃药、喝酒、整芯片，混改、限产、新能源；海南、雄安搭便车，稀金、稀土、碳纤维。但我是提醒那些朋友，眼下市场依旧是个相对的低位，随便哪个板块或者个股，涨上去找理由，个个都有美好前景。所以关键还是得认清这个市场的操作规则。今年的每一波反击，都是选择了局部股票的一轮轮突进。在一批股票上突进一波立刻收割一波，然后换另一个板块再突进。所以大家可以→应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化有没有机构在做多，机构现在是否有收割行为。把这些量化清楚，当前行情一波波的做，完全可以行。

猛攻的潜力

眼下，股票有多大的猛攻潜力，首先就看最近几天的震荡中，有多少做多的意愿。前几天的没涨的时候，如果能量化出来，有持续的“做多主导”现象，这潜力肯定就不小。下面图里红色的就是做多主导，股价不怎涨，却一直被做多力量主导，短期加速，完全可能。

而大家手头的股票，最近涨涨跌跌的过程中，是不是做多主导的红色很多，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，再自己去用里面的“主导动能”功能就能量化了。只要是做多主导的状态，就肯定以持股为主，一路拿住，才能市值大增。而这种持有的同时，也需要注意在反击之后，开始出现获利回吐，导致机构收割，当时我也是那么提醒那个朋友的。

何惧踏空

而用“博尔系统”来量化，机构有没有收割意图。首先用“机构库存”功能看有没有积极的机构行为，只要量化出橙色的“机构库存”，肯定是机构在动作的。而至于机构的动作导致了什么结果？继续用“主导动能”功能量化主导交易的力量。而一个机构收割的股票，往往也在上涨，但上涨背后是获利回吐主导。就像下面图里的股票一样。

一旦这样的获利回吐完毕，然后开始做空主导了，那说明收割结束，凶狠的杀招有可能到来，那就不能随便再赌了，万一没赌对，下去了，就直接是阶段顶。并且真等收割完毕，跌起来四无所顾忌，真跌快了，跑的跑不掉。所以牛如潮水的时候，宁愿看到收割现象，先离场一部分，后面跌下去那就非常主动，随便买回来，就稳赚差价。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化交易，即便买不回来，反正一轮轮的攻击，调整不涨的多了去了，里面也有好货，绝对不会被踏空。手头股票只要也一轮轮的做，做多拿住，回吐注意，持续回吐就特别当心，眼下这行情比起两周之前，会好做很多很多的。



