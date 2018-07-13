最近5个交易日，构成了大涨，快跌，又大涨的局面。面对这种走势，市场中的投资者会怎么想？如果说前3天的上涨中会犹豫，那么在昨天大跌之后再大涨，确认走好的人肯定是猛增的。一旦有了这个基础，接下来资金必然寻找错杀，因为谁都知道个，之前的那波下跌，必然有跌过头的错杀股票。

机构做多捂牛股

其实这种情况，晚上的时候已经出现了，好多朋友在问我，什么样的股票会涨的更好。我这里说，在一堆股票一起反弹的时候，不用去猜什么样的股票能涨的特别好，只要做多优势的股票拿住了，持有个十天半月，回头再看，能拿在手里的都是好股。这点大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化哪些股票是机构做多特别明显的，这种股票拿住就是了。

对于机构做多状态的量化，大家可以先去量化“机构库存”，因为机构库存就是对机构积极行为的量化。要是一个股票连“机构库存”都量化不出来，即便反弹看上去会很犀利，但持续不了几天，后面立马歇菜。

上面有机构库存，与没有机构库存股票反击的对比，大家一看就明白。自己股票也一样可以→到 点这里进“博尔系统” 来量化一下，手头股票反击中机构的动作是否凶悍，也一样能量化出来。

做多力量一目了然

同时，除了去量化有没有“机构库存”，要判定机构强力做多，还需要用另外一个“主导动能”功能，就能量化出做多力量大小。如果做多主导的红色异常明显的，格外注意，当然如果“机构库存”没有，再怎么变化也不成。

另外眼下100多点涨好，其实对于很多股票来说，大家都涨，也就平均没涨多少，此刻这点涨幅，要解套早了。接下来机构继续做多的空间其实也是很大的，即便没有翻倍，涨30%~50%的肯定很多。对此，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP, 或者直接点这里进入去量化 ，这些股票此刻的机构做多力量自然不会小。就像上面图里的股票一样。这种位置，行情既然拐头了，要抓就抓大鱼。



