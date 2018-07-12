今天的60点上涨很有特色，以往的长阳，上午半天把指数的活干完，下午就休息了。但今天不但上午积极，下午也不含糊。很多板块都是下午顶上来的。而如此积极的背后，下午我找了不少券商的朋友了解，发现，最近几天，很多机构在自救。

在不自救，连锁反应

2018年很多机构也是套的不要不要的，据我了解到的，不少机构年初转移战场，从蓝筹搞到中小创，本来想再创辉煌，结果除了个别医药股，其他都折在里面。前几天到2800之下，再不自救，连锁反应。而我清楚，一旦市场进入自救的节奏，量化一下交易，个个都有鲜明的特征，大家自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP之后，自己都能把握机构自救的行情，下面我细细说。

自救行动怕了结

通常机构，最常用的自救动作，就是先猛拉，逆转所有人的感受和判断，然后在实施一系列的高抛低吸手段，制造波动，降低成本。所以这两天涨的很猛，是非常正常的。虽然那些机构资金通过一系列的运作之后，成本是多少，现在还套多少，我并不清楚，但很清楚的是，一旦自救完成，必然会有连续的获利回吐主导出现，而获利回吐，用博尔系统去量化，都是非常清楚的，就像海南板块跳水之前，就连续3天出现了代表获利回吐主导的黄颜色。

而这种从自救到出逃，过去出现过N次，太多都是在上涨之后出现了连续获利回吐的黄颜色，然后突然跳水了。而那时候的获利回吐，基本就是自救告一段落的标志。上面右边图里的股票，就反弹之后连续获利回吐出现，然后就出问题了，哪怕连续获利回吐主导的时候，股价还在上涨，依然是潜藏隐患。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己就能量化清楚，“获利回吐”主导何时出现，在出现之前，坚决拿住股票。

欺负别人动不了

其实，机构在大跌后，常用这种自救动作，就是欺负多数普通投资者，不解套是不会动的，看到明显的上涨，更是不会动。所以机构眼下这么拉升，实际最近不会背负多少获利盘，也不需要藏踪匿迹。所以眼下这种折腾的状态下，大家去量化反击股票的“机构库存”，都能清晰度量化出来。但如果虽然股价上涨，但“机构库存”依旧没有量化出来，这就有问题了。

上面图里的股票，橙色代表的就是“机构库存”，它是对机构积极行为的量化。有些股票上蹿下跳的背后，“机构库存”处于消失状态，就说明机构要么早跑了，要么根本没管，但无论摊上哪种，都可能错失眼下这波反击。我想，当前这波反击，肯定没人想错过。所以大家可以上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己来量化手头股票有没有“机构库存”。上面讲到的盯获利回吐，前提也是要有“机构库存”，否则如果“机构库存”先消失了，也就别等“获利回吐”了，都跑了还回吐什么，你说是不是？



