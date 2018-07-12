这几天的折腾猛烈到一比，刚刚看看媒体上，各种大利好、大反击已经满屏了。但我和几个朋友说，如果你没预估到今天的上涨，也就别去猜测接下来能不能上2900，上3000点，实际行情是否就此转折？股市有其自身规律，后面股票是条龙还是条虫，自有分辨的方法，这里和大家说一下。

是龙是虫必有区分

其实别看涨50点，从上周五算起，也就100多点，平均到每个股票上，也没涨多少。真要涨的股票，肯定不止眼下这种涨幅。但过去几个月的表现，也提醒所有人，从来市场的反击都是鱼龙混杂的。抓有攻击力度股票，你就得看清这股票里面有没有类似于机构资金这样的大资金在里面折腾。对此大家可以先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化交易，手头股票最近机构的行为，如果之前在积累做多的动力，那此刻就有总爆发的能力。

机构抢不过散户

而看股票有没有积累上足够大的动力，首先看的就是有没有机构在里面动作，如果连机构动作都量化不出来，就谈不上爆发了。而量化机构的动作，用的就是“机构库存”功能，如果量化一下，橙色的“机构库存”处于消失状态，就说明此刻机构要么不管了，要么早就跑了。那这种状态下，上涨也很短命，毕竟之前机构不动作，真市场大涨起来，机构跟游资、散户抢股票，那是抢不过的，但没有机构支持，要持续涨很难的。



大涨之下，鱼龙混杂，是敌是友一定分清，可以→ 点这里进“博尔系统” ，先把“机构库存”给量化一下，缺乏“机构库存”的股票，就缺乏了机构这个盟友，那即便大家自己有满腔热情，但一个巴掌就拍不响了。

好股的涨，只刚开头

而此刻称得上做多积累的股票，除了一定有“机构库存”之外，还要去量化主导交易的力量，主导交易的力量，在博尔系统里分为四类，其中做多主导（红色）、空头回补（主导）都是买进动作占了主流。这种状态积累多了，别管是震荡、还是下跌，一旦有行情，自然吃货吃多的机构，是不会放弃机会的。

看了股票之后，再回看今天的上涨，50多点的长阳是挺猛，并且是在昨天跳空低开之后，全部长阳收复，这给投资者的输入了很大的正能量。所以，真正有爆发实力的股票，此刻上涨只是个开头，关键就看之前机构或是做多买，或是回补买的行为是否有很多。之前买的多了，现在才有爆发的动力，这点大家自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，然后去量化有没有“机构库存”，主导交易的力量是不是做多、空头回补，这都很清楚的。这样手头股票潜力多大会很清楚。同样也用不着等到大涨起来之后，才知道某某股爆发了，那时候知道往往都赶不上了。







