今天因外围影响，导致突然的调整，又把行情逼到的悬崖边上。其实此刻A股市场的内生因素，是支持行情上涨的。大家自己去注意最近不少高层的发话，就能很真切的感受到暖风。只是因为外围的一些因素，让刚刚看到一点希望的投资人突然觉得，再往上去，可能又会去当炮灰，所以瞬间集体撤退。但只要内因仍在，集体撤退永远是短暂的，下去又能砸出多大空间？只是后面个股一轮轮的不停反击，对有些人来说，确实赚一大把，而对另一部分人来说，涨上去依旧套牢，不过是替人数钱。





大调头必翻江倒海

之后参与的股票，得找真能让你赚钱，而是替人数钱的品种。而这方面，眼下靠的肯定不是散户去众人拾柴火焰高，毕竟散户现在基本不动。机构投资者占据绝对主导的低位。面对这种机构主场的大波动，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以量化出“机构库存”。大掉头的时候机构的动作都很明显，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。





强力转变

接下来的行情，有一点很明确，强悍的反击必然从机构交易的强力转变开始，一旦交易上出现这种强力的转变，这种突然的调整，即便股价下跌，机构投资者的交易态度不会更改。而这种机构的交易态度怎么看？可以先点“机构库存”功能，这个功能量化的是积极的“机构行为”，所以有机构做，一定有橙色的“机构库存”。然后看机构在做什么，这个可以从另一个“主导动能”上量化出来，机构如果态度强硬，那这种一天的下跌，恐怕依旧是找做多无误的，主导动能会显示为红色做多主导。





上面图里的股票，在突然的下跌中“机构库存”显然存在，并且主导交易的力量就是红色的做多主导，结果后面的攻击显然是果断的。大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以→ 点这里进“博尔系统” ，去量化机构库存的变化，首先“机构库存”是必须的，然后再看这两天在机构投资者交易的影响下，是不是在无视下跌，做多主导？有这两点再，至少也安心了。而在机构掉头的过程中，这样的股也确实不少。







替人数钱股，一个致命伤

而有些股票之所以是替人数钱，就是因为，那些股票里，机构的态度太明确了，就是撤退，或者不管。而量化出来，交易上呈现的就是不管怎么上涨，“机构库存”都处于消失状态，这是最不灵的。就像下面的股票那样，总之只要机构一撤退，或者以做空，那市场稍一回落，少许的投机、割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。





这种股票如果买进去不肯走，一直套着，那每次反弹都是看着别人赚钱，自己套着动不了，替别人锁仓，还不是就在替别人数钱？现在很多股票，也不是跌多了一定会反弹，只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。下周肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己到应用商店，下好了“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，量化“机构库存”是很快的，先看眼下的调整中，机构库存有没有，再就是机构在里面引发了什么样的交易。行情现在的位置关键，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。



