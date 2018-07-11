今天50点一调整，抱怨的朋友一下子又好多。一聊下来，那些朋友这几年是被伤的很重。有几个是连亏了3年。还有人跟我统计数据，16、17、18三年全年上涨股票仅仅是921个、1127个、498个，年年不到1/3，今天不到1/6，大概率不赚钱。

炒股不做数学题

面对那些人对股市的怨愤，我提醒他们，炒股不是做数学题，没有谁硬性规定，买股票一定是要一年拿到头。利用一年中的波动，赚几个板的收益，可以说大部分股票都提供了这种机会。所以不是市场问题，而是一直故伎重演的市场，很多时候大家都没看透，对此我就直接告诉他们，让他们上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己先去量化一下手头股票的交易，就能看到眼下实际很多股票的震荡，就是机构在循环运作，这种循环运作看明白了，很多震荡都能做的顺心。

这种机构循环，如果要去量化，首先就是拿博尔系统去量化“机构库存”，因为“机构库存”就是对积极机构行为的量化，如果连机构行为都没有，就谈不上机构在里面循环操作了。反而是机构不管，机构撤退的表现，那这种股票，就算看上去表面反弹积极，实际都得小心。





上面图里都是没有“机构库存”，虚晃一枪又下去的股票。有些人之所以说当前行情难做，越捂越套，往往买的就是这种股票。大家手头最好不要有这种品种，这方面自己→点这里进“博尔系统”去量化一下，也就清楚了。

机构资金的交易循环

而一旦量量化出有“机构库存”，下一步就要具体看清机构做什么动作了，这点可以通过主导动能功能，量化交易被什么力量主导。一旦量化出来，就要注意“上涨看回吐，下跌看回补”。即涨起来的时候，黄颜色的获利回吐出现要注意，那时候机构在回吐，后面还能不能继续上，这是有变数的。同样，股价下跌机构也未必一定是在做空，很有可能量化出蓝色的空头回补主导，而空头回补主导了，就是对下跌做一个预警。

太多股票，就是在机构投资者这种不断循环的交易过程中推动股价，而今天行情下跌，如果明天继续跌，又可以注意下跌中哪些股票里，机构在空头回补了。当时我展示给那些人看之后，他们也自己看了他们的股票，一开始看还将信将疑，后面因为讲时间长了，他们估计自己手机上也刷了很多股票，结果就越来越兴奋。大家自己也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己来量化清楚交易，相信此刻你手头股票的机构在做什么，同样能量化出来。而机构做多、回吐、做空、回补的循环就是一直在进行着。



