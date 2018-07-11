一批巨资有狗鼻子，跟他们走没错(2018-07-11 08:30:06)
这两天，和朋友们沟通下来，投资者的心态变化飞快，上周是跌到了谷底，而此刻又信心满满。当这种时候，其实是应该反思的，尤其是这两天近150点的上涨之前，没有意识到会大反击，一定要想想，当时跌的时候遗漏了什么？这点如果不清楚，后面行情还会震荡，而震荡中，照样该套还是套。
机构嗅觉极其敏锐
从量化的角度看，上周开始，遗漏的就是对机构行动的关注。实际上周跌的惨不忍睹的时候，我用的博尔系统，统计出来的结果是有“机构库存”的股票数量反而已经提升了。而“机构库存”就是对积极机构行为的量化，说明机构投资者其实已经敏感的嗅到了市场风向的转变而积极行动。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化，也一样能看清自己手头股票，此刻有没有机构在积极的行动。
另外这组数据变化，也充分的显示出，这几天行情的上涨，也就是机构积极动作的结果。并且这已经不是第一次了，5月份市场也曾经有一把反击，而反击伊始，就是同样是“机构库存”数据提前出现了猛增。
上涨也有人使坏
当这点明确之后，此刻显然就应该注意有机构动作的股票，自己去量化“机构库存”，直接就看到了，橙色的就是机构库存。如果连机构库存都没有，那眼下即便上涨，也很可能是短线投机客集中行动导致的。但投机客买上去的涨，来得快去的也快，参与价值，或者说交易价值就很低了，就像下面图里的股票，就是要规避的，而接下来几天，类似的股票一定会出现。
另外，还要提醒的是，如果大家自己到应用商店里下好“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，量化出了“机构库存”，也不要觉得没问题了，可以马放南山坐等上涨了，因为有些机构也很坏，比他们边打边撤，上涨去之后，机构库存就消失了。甚至借长阳跑路也是有可能的，所以别被表面走势所欺骗，眼下散户多数还是不动的，所以制造长阳也不是难事，甚至机构不怎么动也有长阳，单看走势，恐怕就上当了，而这种位置上涨，后面也会很受伤的。