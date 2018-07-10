今天行情又涨，并且依旧是多数股票上涨，所以已经有很多朋友问我，行情这次能不能涨回3000点了。对此，首先我要说“其实我也不知道”，这个世界上，不就是因为不知道结果，才会死守一只股票，甚至死守到最后上天台的。2015年的时候，我如果知道股灾1.0之后还有2.0、3.0，那也早跑，还护什么盘，守什么仓？不就是当时不知道结果吗？而炒股要做的事情就是，尽管不知道，但得努力不停的提高自己的胜算。握在手中的胜算比人多，那你就比别人更容易赚钱。

要大胜，先看牌面

大家可以数数自己手头拿着多少利于股价上涨的牌面，一个个摆出来，大家自己就知道这次上涨，能取得一个什么样成绩。比如股票普遍大跌，现在反弹空间巨大，最近上头发声频繁，基本都利好股市。这些有利因素是所有人参与者共有的。它能引发市场的上涨，但不足以让你在这轮反击中胜出。大家手头股票，有没有额外的有利条件，将直接影响到后面行情中，大家自己的收益。如果从量化的角度去观察，当前有机构做一定比没机构做好，机构显著做多，总比机构随便乱做来的强。而至于机构现在动作，可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化，并不困难。

金蝉脱壳一定防

先说有机构做，和没机构做。那博尔系统去量化，直接就是看有没有橙色的“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，如果量化出来“机构库存”呈现为消失状态，就说明机构不管或者机构老早撤退了，现在也没进来。这种上涨，即便看上去好，也是短命的。

另外，大家自己去量化，也不要觉得，看一眼有机构库存，就天下太平了。伴随着上涨，机构的态度也是变的，上涨去之后，机构库存突然消失的股票也是有不少的。所以未来几天，到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP之后，天天都最好去量化一下，看一眼，既保证安全，也以防万一。

只要做多，不要乱来

还有就是，即便量化出“机构库存”，说明有机构在里面动作，也要看机构在做什么动作，只有多数时候机构主动做多的股票，才会走出波段的上涨。确定这一点，就得再去量化“主导动能”，一旦是做多主导，就会显示为红色。机构做多的好股，红色总是大片出现的。

而机构乱来的股票，主导的力量往往是什么都有，颜色就不是红色为主，而是五花八门，什么都有。那就不好判断手头拿的是不是一张好牌了，自然后面的不确定性也就更大，胜算相对就更低。而大家手头股票，如果最近波动很大，估计多半也是有机构动作的，但机构的动作是不是做多，就真未必的，这方面可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化清楚，只要量化清楚之后，手头的股票机构没有再做，有没有坚决的做多，都能量化出来，那么大家手头是不是拿着一副好牌，心里也就有底了。拿着好牌的股票，别乱出，没拿好牌的股票，就别随便捂，机构动作看到了，这道理谁都懂。



