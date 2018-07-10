行情涨了60多点，刺激到了很多人，所以晚上问我这行情能涨到哪的私信非常之多。我的回复是，咱们不做神仙，不去猜测后面是到2900还是到3500。但有点是肯定的，之前的下跌简直就跌成了尸山血海，随便抓个股票，都有很大的反弹空间，所以后面超跌龙头出现，将是行情最漂亮的一道风景线。

超跌龙头，翻倍目标

所以这里重点说说超跌龙头，想这种大跌之后，必有超跌龙头出现，这些股票，牛起来就是一个月翻倍。当然有朋友如果问我，现在哪个股票会这么走，那我也不是神仙，3000多只股票跌的一塌糊涂，空间上个个都有。但也不是一点线索都没有，因为要能成为超跌龙头，交易上必然和之前下跌中有巨大的变化。并且每次大跌之后都差不多，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP去量化，交易上的巨大变化，抓超跌龙头的胜算就能大好多。

机构动手才有机会

一般一个股票要成为超跌龙头，首先机构行为必然是从无到有，从小到大的出现。所以拿博尔系统去量化，第一要看的就是橙色的“机构库存”是否出现了。因为机构库存就是对机构积极行为的量化。

要是一个股票连“机构库存”都量化不出来，哪怕跌的再凶，也很难成为超跌龙头。因为即便反弹看上去会很犀利，但持续不了几天，后面立马歇菜，上面有机构库存，与没有机构库存的股票反击的对比，大家一看就明白。自己股票也一样可以 点这里进“博尔系统”来量化一下 ，手头股票反击中机构的动作是否凶悍，也能看出来。

做多力量一目了然

另外，除了去量化有没有“机构库存”，另一个很重要的地方，就是机构的动作必须是有强力做多的。这点要用另外一个“主导动能”功能，就能量化出做多力量大小。真的做多主导的红色异常明显的，格外注意，当然如果“机构库存”没有，再怎么变化也不成。

另外眼下100多点涨好，其实对于很多股票来说，大家都涨，也就平均没涨多少，此刻这点涨幅，要解套早了。接下来几个超跌龙头一出，跟涨的肯定一大批。即便没有翻倍，涨30%~50%的肯定很多，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用去量化， 或者直接点这里进入也行 ，这些股票此刻的机构做多力量自然不会小。就像上面图里的股票一样。这种位置，行情已经拐头了，要抓就抓大鱼。



