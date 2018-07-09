因为中午的时候说了，由于多数人无论买卖，都选择此刻先等等再说，因此2800附近的操作，要避免越等越后悔，或者是看好就被套。结果一朋友就发私信给我，说他从今年2月份到现在，这种情况已经经历的好几次，而今天指数大涨，成交量还没昨天、前天多，明显都更多的人选择不走，而这种情况，他又怕过去几个月反弹后的行情又重演。

不动，咱们多理解

对此，不知道看我文章的朋友是否有这种担心，我和那朋友说的非常明确，这种上涨，多数人选择不动、等待是不可避免的。现在的股票和年初比起来，跌30%算跌的少的，腰斩的比比皆是，这种状态下，你让人家怎么动？而多数人不动，必然导致，接下来的行情，普涨一定也就几天时间，之后肯定还是，一部分股票往新高发展，一部分股票还是得去创新低。这种局面不会改变。能做的就是自己的股票是往新高去的，而不是往新低去的。对此我是建议那朋友自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再自己量化交易，通过交易量化，看机构投资者的动作。后面能脱颖而出的股票，必然都是机构主动打上去了。

反击从来靠机构

这种事情发生了已经不是一次两次了，光今年上半年就有过七八次了，凡是每次反击，能走出像样行情的，没反击之前，机构已经有动作了，这方面，大家先拿博尔系统量化“机构库存”，有橙色的“机构库存”就有说明有机构动作，哪怕之前几天是下跌的，只要有“机构库存”，你再去量化一下，主导交易力量，往往还能看到“空头回补”主导的蓝色。

上面图里的股票，下跌的时候也有机构库存，并且同步出现蓝色的“空头回补”主导，说明下跌的时候已经有机构低吸了。低吸之后，转变为红色的做多主导，那就是机构开始做多，能往上涨的股票，都会有这种状态。至于大家手头股票有没有，就自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，一量化就清楚了。

最要担心的回马枪

而对于反弹中没库存的股票，一定上特别当心，多少次看似反弹的还行，突然拐头向下创新低的股票，基本都是“机构库存”处于消失状态的品种，就像下面图里的股票那样。

你当时也让那朋友自己去回看2月份以来，他自己说的没操作好的股票，是不是因为抱着一个“机构库存”处于消失状态的股票不放，然后怎么做怎么不顺。而对于看我文章的朋友来说也是一样的，可以先到手机应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化机构的动作，没有“机构库存”品种，就别再里面死缠烂打，普涨的时候还能一起做做，普涨一结束，第一批被空头打击的必然是他们，这种事情，过几天大家一定都看得到。



