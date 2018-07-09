早上继续反击，先声夺人反攻40点以上。而我早上也继续很不少朋友沟通，问他们看着市场这么涨，现在打算怎么应对。结果了解下来还是以等为主。在那些朋友眼里，自然觉得先前跌了那么多，好不容易看到反弹，自然等等，就算型进入买点，反正真要涨上去，空间很大，确认转好再进场，等几天也没事。本来这种想法也不失是一种稳健的应对。但面对急涨的指数，好多人都这么想，那后面行情又有点悬了。因为你也等，我也等，结果就是，要么等得后悔，要么是等到觉得放心了，真好了，实际也出问题了。

要等，先看清

其实，自从3200点下跌以来，这种情况，已经屡次三番出现了，越等越后悔的股票，看好就上套的股票，实际关键原因还是在这场博弈大战中，机构投资者往往会耍花腔，而大家是否能看到这种障眼法。如果看不到，最好上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP来量化机构投资者的动作，否则与机构的博弈败下阵来，那即便觉得2750指数很低了，也会拿的股都跌，买的股都套，下面我细细说。

越等越亏的原因

越等越后悔的股票，往往大家用“博尔系统”去量化，是量化不出“机构库存”的，而“机构库存”就是对积极机构行为量化的结果，机构库存消失，就是机构不管，或者机构早就逃跑的股票。这种股票的杀伤力是最强的，很多看着已经腰斩的股票为什么还能一路跌，直接原因就是“机构库存”消失。





就像上面图里的股票那样，“机构库存”消失，反击往往短暂，横盘也是盘不住。大家可以自己 点这里进“博尔系统” ，量化自己关心的股票，有没有机构库存，“机构库存”消失状态的股票，创新低却非常容易，突然一跌，就能将之前的反击成果全部抹杀掉。2800之下，继续还能重伤多头的，必然就是这种类型的股票。

为何已看好就没戏

另外，2750这种位置上，此后必然有股票能持续涨上去，但这种股票，要当心的就是，涨着涨着，有人觉得果然好了，结果一进去就被套。因为走势上表面看上去好的背后，机构的动作可未必是做多，完全有可能是获利回吐。如果上涨中一直在获利回吐，那很可能就是机构借上涨，一路涨一路减仓，那这种股票震荡就大了。觉得走势走好的人，一进去往往吃药。

上面图里的股票，就是这种状态，走势上看还是涨的，但实际交易上已经是黄颜色的获利回吐主导了，在“机构库存”存在的状态下，其实就是机构在获利回吐。周一如果市场继续上涨，必然有股票会出现这种状态，大家到应用商店，下好一个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自然能量化清楚，这种机构的动作。总之，2800的位置因为创伤未消，你让场外资金大举进场，这是很难的，所以每个参与者都想胜出，就必然是剧烈的博弈，看不到机构的动作，难度就会直线上升。要比别人做得好，至少机构的动作得清楚。



