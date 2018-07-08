周末总结一下本周，本周的事情太多，但抓问题还是要抓核心。上周已经有牛人提点过我，现在股票的市值，同样的行业，高市值的和低市值的，相差几十倍、上百倍的非常多，这种高低的势差，随时会成为决堤之水，引发翻江倒海。





翻江倒海的资金势差

之所以说翻江倒海，就是因为谁都看到了，那些几百亿，几千亿市值的股票里漏出一个零头，就足够一大批股票风风火火的涨上一大把。只是现在趴地上的股票3000多家，即便资金洪水冲击，也不会平均流到每个坑里。就算轮着来，有些股恐怕兜几轮都轮不上。以至于跌破2800的这几天，长阴股票很多，长阳股票也极多。要破这种局，不能指望散户，散户目前还都在卧倒，主导者就是机构投资者。所以这种机构主场的大波动，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构的动作都很明显，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。





反击的伏笔

之所以这么说，因为“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，能量化出“机构库存”，无论机构是做多做空，至少是在积极行动。然后如果再用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，此刻就能够看到，别看本周下跌了好几天，跌的股票一大批，但下跌背后机构投资者的行为并非都是抛出行为。实际量化出来，有的就是被蓝色的空头回补主导。那就说明就机构行为导致了交易上回补力量处于主导地位，显然机构在低吸。





更深的伤害