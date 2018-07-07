自打行情破3000点后，我就一直在挽救朋友的失误，2750附近，又挽救了好几个。周五10点之前，行情继续一路跌，直接破2700，结果有几个朋友就受刺激了，当时就觉得这行情的目标太明显了，不去考验2638是不罢休的，就算周五不跌下去，后面几天还会砸下去的，所以不如干脆先跑了吧。

拿低点来吓抛盘

也正是因为有这种近乎绝望的想法，所以今天上午市场再下跌时，就有朋友打算把手头股票给跑了。但当时因为他们问我，我就叫他们自己抓紧点，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己量化手头股票有没有“机构库存”，如果有“机构库存”，交易还做多，根本别管什么领跌、补跌的事情。

当时我还特别补充两句，千万别再2800之下绝望，就算要一刀下去，也先去看个明白，别糊里糊涂。结果两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然有“机构库存”，并且交易还确实就是空头回补主导，所以也就等了等不走了。

结果就因为等了半小时，破2700的短期空头陷阱，显露无疑。后面是一路的向上反击。此时此刻，正是因为杀伤力大的已经让人快绝望了，加上2638会不会再去考验的疑问，就特别容易让人犯错，导致很多股票的抛售都充满着早死早超生的情绪。上面图里的股票，那朋友要是早卖了1个小时，照样就是几万元没了。而实际如果去量化，机构投资者的低吸行为在下跌中非常明显，这样的股票盘中出现V型反击也非常正常。接下来大家手头股票，一样可以→ 点这里进“博尔系统”来量化一下 ，毕竟股票不会天天跌，下跌中，如果量化出来，“机构库存”不少，主导交易的力量还在空头回补，基本都是在骗抛盘。

此刻胃口不能小

另外，行情周五刚翻红，我也劝很多朋友，不要胃口太小，今天刚反弹上去，就有人问2800、2850会到吗？实际他们手头股票能取得什么成绩，真与大盘点位关系不大。直接影响的还是交易状态。而我当时量化一下他们手头的股票，机构库存有，交易上空头回补、做多主导也又有，于是我还是拿养孩子来给那几个朋友打比方。持股就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。调整一下又有何惧？前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。





当时我是发了不少调整背后，“机构库存”实际是明显存在的。我给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那两个朋友自己都笑了，并且还回我，炒股的时候，真的碰上过很多次原本自信满满，但稍微一跌就怀疑人生。要是现在看我文章的朋友，也有点心不定的话，那手机看的就→上应用商店下一个“博尔系统”的手机版APP，或 者直接点这里进入 ，直接去量化“机构库存”的变化，只要机构库存实实在在的存在，再震荡也不至于崩盘。当然，什么时候机构库存消失了。跑就是了，好股那么多，不用在这种股票上吊死的。



