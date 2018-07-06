中午的时候，说了有朋友要割肉离场去买理财产品。结果我要他三思，先头大眼小分分清，别倒在最后关头。但有朋友看了文章之后也有自己的想法，说他这几年也炒股票，但真没赚钱，要是这几年买银行的理财，这几年下来怎么着20%总有的。

何止20%

但我当时回那朋友，进入股市，绝不是几年赚20%就满足的。全球股市，总体收益率一定大于理财、债券，即便是A股，难道这几年没有给过20%的上涨机会？莫说20%，就算50%、100%也是年年都有。真正导致回报低下的原因，无非是好股拿不住，烂股不肯走。而再往根子里挖一下，就是机构的动作没看到。不信大家可以自己尝试一下，先自己随便看一个下跌的股票，然后判断有么有机构在里面做。再上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化机构的动作，对比一下自己能看对几回。事实是，多数时候会判断错误。而把机构行为量化清楚的价值，也就在于此。

真正的要点

好股为什么拿不住，就是因为好股也会震荡，也会下跌。但震荡下跌中，很多人看不到背后机构在干嘛，误判做头就丢失筹码。实际调整，就是机构在回补。而用博尔系统量化机构回补的动作，首先就是看有没有橙色的“机构库存”，因为“机构库存”是对机构积极行为的量化。

有“机构库存”的股票，下一步就是量化机构到底在做什么动作。拿另一个“主导动能”功能去去量化就可以了，下跌趋势的股票，要注意的就是空头回补主导，因为下跌中如果出现空头回补，显然就是机构在低吸，这是下跌中最希望看到的状态，上面图里的股票就是这种状态，大家手头股票下跌中处于什么状态，可以自己→ 点这里进“博尔系统 ”，再去量化。显然此刻行情是涨30点，还是跌30点，对大家不重要，手头股票，机构的态度是不是改变了，是不是有动作，有希望才是最重要的。

2750，谁更烂？

而眼下最大的损失，就来自于那些长期缺乏机构库存的股票，一个股票如果长期缺乏“机构库存”，肯定就是机构跑了，或者机构干脆不管的股票。市场已经低迷了，要是机构还不管，就算有反弹也是虚的，更多的时候就是反复去创新低，就像下面的股票那样。

所以，对于今天的V型走势，有很多朋友来问，但这也不是重点，前几天V型也有过，但该跌的股票不是照样跌下来？因此，对于今天的上涨，如果背后依旧没有“机构库存”，肯定也不能高枕无忧，这样的股票眼下也是不少的，但上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己量化有没有机构库存，是很直截了当的事情，看到了并不困难，现在就怕的就是看不到瞎猜，瞎猜多半容易猜错。2750这种位置，再受伤，倒时候别的股上去了，想换股都换不成，那真是一点点都动不了了。







