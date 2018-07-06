早上行情又跌，有朋友有点受不了了，跟我说，市场经此一伤，没一年半载好不了了，打算把股票给卖了，还是做理财稳当。但当时我是让他发股票给我，我看了一下，没机构参与的确实可以换，但要去买理财产品，此刻我还是提醒他，要分清头大眼小。

没有尸山血海，哪来豪情万丈？

股市，没有尸山血海的下跌，哪来一飞冲天的豪情？眼下各种大转折前的特殊迹象正在一一出现，下面我给大家看看对比。

历史上的大转折前夕

1、大量上市公司增持股票。

2、新股发行遇到了阻力。

3、大量股票出现大幅下跌。

4、投资者，不愿意、没有兴趣关心股市。

对比当前市场

1、6 月 80 家上市公司增持环比增加23%，并且高管几个月里首次出现了净增持。

2、小米、阿里不断推迟 CDR，新股发行降低

3、博尔指数已经到回到了 2016 年 2 月的水平

4、股民宁愿看球，不愿意看股。

跟理财经理，还是跟机构？

这些如果看不见，就是没看到大历史。有一点必须清楚，当市场中多数人没有看到，信念萎缩的时候，机构投资者是不会看不到的，并且一定会有动作。当时我就和那个朋友说，现在是跟着理财经理跑，还是跟着机构跑，一定是要好好想想的。而如果选择跟着机构跑，那就上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以自己量化机构的交易行为，满城黄金就在里面。

所以，接下来要去捞金子，首先你的股票要能量化出“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化。看不到橙色的“机构库存”，那就说明机构不管，或者机构跑路。就像下面图里的股票那样。

这种状态的股票是杀伤力最大的，往往一段时间之后，能跌到面目全非，并且往往是跌了又跌，反弹之后顷刻破位，腰斩之后再腰斩的，都是量化不出“机构库存”的股票。2800之下，反击会一轮轮的出现，大家→ 点这里进“博尔系统” ，这些反击中机构有没有积极参与，只要量化“机构库存”都能看到。对于机构库存消失的股票，就不能抱有翻盘的预期，最多也就短线做做了。

满城黄金，哪怕下跌

而真正能在眼下这种市场里，把巨大的反击空间变成巨大上涨收益的股票，必然是有机构主导推升的品种，有“机构库存”是必然的。并且即便现在下跌，都可以量化出有机构库存，并且同时还是蓝色的空头回补主导交易，说明是机构低吸，就像下面图里的股票那样。

而现在像这样的股票，哪天突然上去，一阳吞几阴我都觉得很正常，因为这些股票机构动作都是货真价实的，越跌反击潜力就越大。我想谁都希望自己手头的股票下跌中呈现出这种状态但这一定需要去量化之后才能确认的。不是所有的下跌都是有机构在动作。而大家自己的股票，就上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，也回同样的清楚。否则很容易就会被没有机构动作上涨、或者机构低吸的下跌给骗了。



