今天有跌快30点，天天这么跌，但问了不少机构里的朋友，都在大举进入。所以这里我给每一位看我文章的朋友们提个问题“机构为什么此刻敢于进入？”如果朋友们回答是点位低了这类的话。那就说明思路没赶上机构的节拍，需要后面细细看我文章。

胆大的原因

此刻行情基本一路跌，之所以一些机构敢这么胆大的进去，就是因为他们已经考虑好的后果。其实世上的事情，只要你能觉得后果可以承受，那都能大胆的去做，这点对谁都一样。现在很多朋友不是看不到股价跌得很低，但还迟迟不决，说到底就是怕买进去之后，不知道还要跌多少。但这个问题如果是这个角度去思考，是找不到解决方案的。但我是早就向好了，我的答案就是跟着机构的动作去做。而这方面，大家如果自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，然后自己去量化交易中的“机构库存”，哪些股能胆大，哪些股别乱来，都是很清楚的。

什么股别乱来？

什么样的股票不能乱来？没有“机构库存”的股票不能乱来，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，一旦“机构库存”处于消失状态，跌起来没底，看上去腰斩了，觉得低了，结果还能再来个腰斩。有些高点下来跌掉80%的股票，就是这么跌的。而这种小跌的背后，就是长期的“机构库存”消失。

所以，这种“机构库存”消失的股票，蕴含多大风险是不可测的，一旦参与，有可能产生的后果是很多人无法承受的，所以这样的股票是轻易不能参与的。至于大家手头股票调整的同时有没有“机构库存”，一样可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己来量化，一定是非常清楚的。

风险可控，预期巨大

而对于能量化出“机构库存”的股票，那我肯定是自信满满的。不是说机构有动作，股票就一定不跌，问题是如果机构持续积极动作，哪有可能一直跌？最差的可能无非是过两天机构库存消失了，到时候我跑就是了，损失是可控的。到时候我亏3%，拉一批机构资金给我垫背，我怕啥？但如果涨上去，机构主导下的反弹，这种位置上，空间巨大。

当然，真正参与的时候，还得看清机构当时的具体动作，这方面大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进入 ，再进一步用“主导动能”功能，量化当前交易被什么力量主导，在有机构库存的时候，如果量化出蓝色的空头回补主导，就说明此刻机构也在低吸股票。而在这种状态下与机构投资者同步，胜算就很大了。



