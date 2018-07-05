早上波动不算大，其实眼下阶段，莫说小涨小跌，即便大涨大跌，都可以看淡。要注意的是市场的循环又开始了。

市场大循环

大凡市场进入底部阶段，从来都是

1、大量上市公司增持股票。

2、新股发行遇到了阻力。

3、大量股票出现大幅下跌。

4、投资者，不愿意、没有兴趣关心股市。

对比当前市场

1、6 月 80 家上市公司增持环比增加23%，并且高管几个月里首次出现了净增持。

2、小米、阿里不断推迟 CDR，新股发行降低

3、博尔指数已经到回到了 2016 年 2 月的水平

4、股民宁愿看球，不愿意看股。

未来何时上涨，只有神仙知道。但在市场大循环到来的时候，这些不能意识不到。此刻不去关注市场，丢失的东西恐怕是巨大的。同样当市场大循环到来的时候，一定注意要注意操作上的小循环。这方面可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去里量化交易，毕竟最终炒股的盈利是要落实到具体的股票上的，而眼下股票要3600家，没有一定的操作方法，就算大循环来了，也会看到了车，找不到站。

操作小循环

操作上的小循环，拿博尔系统来量化，就10个字，“上涨看回吐，下跌看回补”。而眼下对于多数朋友的股票，最近肯定是下跌的，自然先要注意的就是股价在下跌中，是否有“空头回补”主导，尤其是机构在“空头回补”。

机构回补实际拿博尔系统并不难判定，首先有橙色的“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有库存出现，必有机构积极在动作。而下跌中的机构动作，最有价值的莫过于机构低吸，而这种时候，往往显示为蓝色的空头回补主导，就像上面左图的那种情况，就是机构低吸回补，下跌看回补，盯的就是这种迹象。大家 点这里进“博尔系统” ，或者直接点这里进入，下跌股票有戏没戏，潜力大小，自己去量化一下会非常清楚。相比之下，很多没戏的下跌，下跌背后连橙色的“机构库存”都量化不出来，就奢谈机构低吸了，情况就像上面右边图里股票的状态。

涨起来的注意点

而如果股价接下来一旦涨上去，也不是高枕无忧，上涨中就得注意获利回吐主导交易，就像下面图里黄颜色的时候就是获利回吐主导。涨起来获利回吐主导了交易就很容易震荡，任何股票，就在这种操作的循环中，或是往上，或是往下波动前行。

其实这种行情里面，把这种大大小小的循环看透、看清，2800之下的再怎么跌，都是机会大于风险。而大家眼下也可以自己思考一下，此刻下跌，自己能不能从交易中发现机构在回补低吸。过去的上涨中，是否意识大量获利回吐出现的时刻。需要帮助，就自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，机构的这些回补、回吐的动作，其实并不神秘。



