破2800已经第5天了，2800之下的指数涨跌可以看轻一点，但当前市场发展的阶段，不能糊涂。前几天已经有牛人提点过我，现在股票的市值，同样的行业，高市值的和低市值的，相差几十倍、上百倍的非常多，这种高低的势差，随时会成为决堤之水，引发翻江倒海。

翻江倒海的大换血

之所以说翻江倒海，就是因为谁都看到了，那些几百亿，几千亿市值的股票里漏出一个零头，就足够一大批股票风风火火的涨上一大把。只是现在趴地上的股票3000多家，即便资金洪水冲击，也不会平均流到每个坑里。就算轮着来，有些股恐怕兜几轮都轮不上。以至于跌破2800的这几天，长阴股票很多，长阳股票也极多。要破这种局，不能指望散户，散户目前还都在卧倒，主导者就是机构投资者。所以这种机构主场的大波动，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，可以量化出“机构库存”。大调仓的时候机构的动作都很明显，有机构库存的股票即便现在也在下跌，但接下来反击力量会特别大。

反击的伏笔

之所以这么说，因为“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，能量化出“机构库存”，无论机构是做多做空，至少是在积极行动。然后如果再用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，此刻就能够看到，别看本周下跌了好几天，跌的股票一大批，但下跌背后机构投资者的行为并非都是抛出行为。实际量化出来，有的就是被蓝色的空头回补主导。那就说明就机构行为导致了交易上回补力量处于主导地位，显然机构在低吸。

这种低吸状态的股票现在我自己统计了一下，数量绝对不少，这也给接下来的行情埋下了反击的伏笔，至少此刻机构愿意低吸的股票，其反击力量和反击的成功率要比还在做空的股票大了很多很多。自己的股票如果这几天也在下跌，下跌背后是机构在做空还是机构在低吸回补，自己→ 点这里进“博尔系统” ，再去去量化一下交易，可以直接看到，而下跌走势别后，能看到机构回补，这价值本身就很大了。

更深的伤害

另外不管是一九、还是五五，亦或是现在这种说不清楚的涨跌比例，但博弈就必然有牺牲。而当前市场牺牲的股票，除了股价下跌，更重要是，调整背后，有些股票机构库存已经是消失状态了。更有甚者，震荡没跌的时候，“机构库存”就已经是消失状态了，这说明机构要么是撤了，要么是不管了，往往更深的伤害在后面等着。

就当前走势来看，现在就是鱼龙混杂，机构低吸和机构逃跑的走势此刻其实差别并不大，但接下来的差别绝对不会小，所以大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己来量化的。把机构行为都量化出来了，就知道，此刻不是看到调整，就死扛或者看都不看，不同的股票，需要完全不同的对策。对症下药了，就没有不能做的行情，短期的全面普跌之后，会有更多的股票，拐头向上，出现又一轮攻势。



