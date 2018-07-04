当前指数还在在2800之下，这种位置，必有两大特征，一是机构建仓特别多，二是因为建仓多，必然假象、欺骗也特别多。所以今天和跟好几个朋友，一起理了一下思路，对当前市场认识不能跑偏，否则就算肥肉到嘴边，照样吃不到。

下跌上涨，虚妄不少

实际当前市场，很多指数是虚的，只反应某个局部；很多价格更是虚的，只要肯花钱买，股价必涨，问题想卖出去就不容易，未必找得到接盘。当时和那几个朋友聊到这些问题的时候，我是直接和他们说，眼下就是抛开指数、抛开价格，专注交易价值本身。因为现在机构手头不是没有钱，投钱自然能涨，但后续会不会有人愿意接盘，这才是眼下机构考虑的核心问题。换而言之，现在机构敢于动作的股票，哪怕一时没涨，也是有交易价值的。否则机构自己吃不准，没敢动，交易价值就大幅降低，甚至没有交易价值。这方面大家可以自己上应用商店下个“博尔系统”APP，自己量化股票的“机构库存”，机构敢不敢动，交易价值有多高，都清楚了。

上涨虚像，顷刻无

大家自己去量化，首先就是量化“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，如果量化出来“机构库存”处于消失状态，说明机构都不管了，都跑了。那还有交易价值吗？显然没有了。

上面图里的那种股票，由于“机构库存”消失个，机构没管，所以就跌成狗了。但跌到低位就有价值吗？看到上面股票的多次反弹，就知道当时很多人就以为这个股票很低了，冲进去，然后就悲剧了。而大家自己操作也是一样的，可以先→ 点这里进“博尔系统” 。但只要没有“机构库存”，就说明机构自己都没下决心去做，这时候，上涨就是虚的，说没就没。

下跌虚像，瞬间变

我当时还给那几个朋友，看了真正有交易价值的股票。这种股票去量化交易，都能看到明显的橙色“机构库存”，这种时候，哪怕股价下跌，很多时候也是机构在低吸。这种低吸动作，只要在量化一下“主导动能”就很清楚。如果机构低吸，往往量化出来就是蓝色的空头回补主导，就像下面股票这种状态。

而像这样的股票，哪天突然上去，一阳吞几阴我都觉得很正常，因为这些股票机构动作都是货真价实的，反倒是下跌成了虚像。我想谁都希望自己手头的股票就是这个类型，但这一定需要去量化之后才能确认的。不是所有的下跌都是有机构在动作。文章里的图大家一看也应该明白，自己的股票，就→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，也回同样的清楚。否则很容易就会被没有机构动作上涨、或者机构低吸的下跌给骗了。



