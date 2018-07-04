昨天一个V型反击，但早上指数有下跌，但最近反复下跌，反复反击之后，市场被绝杀可能基本没有了。接下来只要恪守“低位机构做，个个是黄金”，那怕手头股票只有一个小消息，都能被无限放大。

之所以这么说，就是因为眼下市场大环境，股票之间的势差极大，几百只股票即便调整，还是高高在上，3000只股票即便上涨，依旧是地下室的位置。但那3000只股票，个个都是烂股？显然不是。水往低处流，一旦换血开始，最大的利润一定处于低位的股票里。只是因为低位股不是个个成为机构换进筹码的目标，所以最好上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化一下“机构库存”的变化，因为“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化，能量化出机构库存，就说明机构动起来了。

低位有机构做，个个是金子

下面几个就是低位表现出来的小盘股，之前没“机构库存”的时候，就没人管了。所以当时跌的一塌糊涂，反弹也是白搭。而最近的上涨虽然也遭遇了回落，但震荡中爆发力却积累了起来，并一爆发就非常凶悍，原因就是最近明显交易状态不一样了，机构库存都出现了。

并且现在资金腾挪的大方向，就是从超级大市值的股票里出来，转向一些中小市值的股票，而那些中小市值股票，本来就容易被资金推动，几个亿就能打的飞起来。所以涨的凶是很自然的。这点上，大家现在也不用抱怨自己手头的股票烂，关键也去量化一下最近有没有“机构库存”从无到有，越来越多的变化。→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化就可以了。看到这种变化，即便下跌，也是自信满满。咱不去羡慕人家，两个涨停、三个涨停，但毕竟出现了机构库存，说明机构行为变得积极了，跌那么多之后，短期20%的反击幅度，那还不是随便涨涨？

最要当心滥竽充数

当然，即便市场里现在有一大批低位反击向上的股票，却不能因为在低位，就一闭眼，反正能涨。如果机构库存依旧消失的话，肯定还得留神。反弹一两天，可以靠游资、散户的热情，但如果没有机构参与，根本就持续不下去。这种情况也是出现的太多了。

而眼下，谁都希望股票能出现普遍上涨，而不是就几十家老面孔，但同时，谁都希望自己的股票能涨的更持续，而不是一两天就歇菜。但这点绝不是我们有这个心愿，股票就能帮我们达成的，一定是机构、散户一起做，才能做出一片人气。而什么股票，现在一起在做？要散户做很容易，涨几天散户态度就会发生变化，但机构下手，我们指挥不了他们。大家确实可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，来量化清楚，“机构库存”的变化，接下来，“机构库存”消失的股票，依旧有问题。而“机构库存”出现的，股票，哪怕接下来还在跌，大家应该也懂怎么做，至少对这样的股票，我得高看一眼。



