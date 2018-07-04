针对当前的V型行情，晚上我要提醒的，就是小心中了市场“假道伐虢”的计策。

假道伐虢

“假道伐虢”，故事我不说了，多数朋友都知道，在股市里讲的就是，给点小恩小惠，导致对手误判，以便于达到他们更大的目的。行情昨天创新低后，一个V型反击，不少股票都涨了起来。而这种情况过去也经常发生，给一根中长，就有人对这只股票特有预期。但这种时候可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己来量化这个股票当时有没有“机构库存”，如果上涨背后没有“机构库存”，那就成了“假道伐虢”。

有些V型也坑人

下面图里的股票，就是写照，下跌后的反弹看似挺好的，但量化交易之后，橙色的“机构库存”是看不到的。那结果就是，看似风风火火的涨了几天，但说结束就结束。

这种股票大家也要当心，今天下跌并不是重要的问题，但如果昨天反击就没有量化出“机构库存”，那就算今天还是继续涨的，都隐患重重。这方面大家可以自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化有没有机构库存，一眼就能看到。

异动：下跌做多

另外，为什么盘中大跌后直接能反击上来，实际大家统计一下最近市场中个股的表现，多数股票早就跌透了，倒是蓝筹跳水把指数带了下来。所以在这种市场里，看到指数再跌，你的股票未必真在跳水，搞不好就是震荡。这种时候别看着指数大跌，心里就害怕。自己先去量化，很有可能不但能量化出“机构库存”，并且用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，还能发现，下跌中实际是红色的做多行为在主导交易。那震荡中，哪怕下跌，只要下跌中机构还在做多，会有什么样的结果？大家看下图就明白。

其实震荡行情，本身就是欺骗性很强的时候，有骗多头的，也有骗空头的，但能看到了都是机会，“假道伐虢”说的就是没看透，结果受骗了。而震荡的波折本身就蕴含着巨大获利机会，大家自己到应用商店里，下好“博尔系统”的手机应用， 或者点这里进入 ，然后自己去量化，真要是调整背后，都是做多主导，也不会差的，到时候就船到桥头，该咋样就咋样了。



