早上的行情，对老手来说，紧张而又兴奋，因为跌的都是蓝筹，都是好股票。经验告诉老手，这种下跌之后，有利可图，有肉可吃。但下跌速度之快，即便是老手也冒汗，所以紧张免不了。

此刻多看同盟军

我和几个在股市里闯荡20年以上的朋友聊，人家就说，这几天暴涨暴跌，做好上天堂，做错下地狱，最难的是临场如何落子。不知道此刻看我文章的朋友是否有左右为难？但此刻行大事者不纠结，2750都不到的位置，说要去买点股票，又有什么好左右为难？无非是不要吃眼前亏，操作的时候多找找同盟军就可以了。而眼下的同盟军，大家自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化机构的动作会很清楚的。

别和跑路者为伍

机构的动作如何量化？首先就是去量化“机构库存”，他是对积极机构行为的量化，一旦橙色的“机构库存”消失，要么是机构不管，要么是机构逃跑。而这样的股票，冲进去就吃眼前亏了，就像下面图里的股票那样。





机构库存消失，盘不住，也反不起。相信这样的状态，谁都不会贸然行动，但如果看不到机构的动作，自己猜可就不一定了。大家自己→ 点这里直接进入“博尔系统” ，首先就是量化“机构库存”，为的就是操作上不去猜，远离机构已经不管的、跑路的股票。

低吸的影响

如果大家自己关心的股票，量化出来有机构库存。下一步就用“主导动能”功能，量化交易上什么力量在主导股票，下跌的时候未必就单纯是做空，很多时候量化出来的是有“机构库存”状态下的空头回补主导，那就是机构在低吸了。机构低吸会造成的股价影响，大家可以看下面图里的股票的表现。

一般看到这种交易状态的转变，操作就找到了同盟军。机构也是奔着赚钱目的来的，单边做空谁都赚不到钱，而机构的动作改变，就是说明这个股票里面的机构打算尝试反攻了。而大家自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，或 者直接点这里进入 ，量化机构动作的改变并不困难，相信今天这种市场里，一定能量化出一批机构交易态度改变的股票，而翻盘逆转也必然在里面。



