这行情，最郁闷的就是周五刚进去的朋友，周一直接被实锤砸懵。所以股票的留言、私信又爆棚，其中很多都是周五干进去的。对于这样的问题，今天我总是会先问他们，对于上周五反弹60点的时候，你对手头股票是打算短线操作还是波段操作？

库存看错，立马亏大

结果有人回我说是短线，有人回我说打算就等一波上涨的。大家看我文章的朋友，也可以试着回答一下这个问题。然后上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下“机构库存”数据，下图橘色的就是机构库存。接下来股票的短线、波段操作，与机构的行为是密切相关的。“机构库存”增加，机构行为积极的股票，如果做短线肯定就亏了。同样机构库存减少甚至没有的股票，如果去等一波上涨，那就死了。下面我细细说

没库存做波段，没得救

现在很多股票，上涨背后根本没有“机构库存”，前段时间就消失了。而消失的结果就是，看似涨的挺好，但只要市场有个风吹草动，一点都扛不住，突然就下跌了，就如同下面的股票那样。

其实会出现这种情况，道理也非常简单，机构库存消失，说明该股现在已经没有机构行为，靠短线客、游资的投机热情来维持股价，那短线客、游资变脸变起来比翻书还快，哪里靠的住，市场稍一不好，立马就跳水。大家自己看好的股票，想赚一把波段上涨，不是不可以，但自己上应用商店，下好“博尔系统”的手机应用，然后去量化“机构库存”数据，如果“机构库存”都消失了，就不赌波段上涨，否则波段上涨没等到，大概率等到波段下跌，那是救都没得救了。

机构低吸就别太忙

与之相反，有些股票量化下来，“机构库存”是明显存在的，并且就像开头说的那样，不但能量化出“机构库存”，还能量化出很“空头回补主导”。有些股票，别看涨涨跌跌，但做空之后很快就空头回补主导，这种状态说明，一跌就有机构愿意参与进去，这样就有波段上涨的底气，做短线进进出出看似个挺热闹，但一次出错就逃一只牛股，折腾短线完全没必要。

炒股票没炒好，经常就是因为或是贪图小利，明明有“机构库存”，一跌还立刻空头回补主导的股票却只做了把短线，或者强人所难，明明根本“机构库存”消失的股票，却在里面赌波段上涨，结果等了半天反而套牢。这两种情况我希望大家都别碰到，反正，自己上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，然后再去量化“机构库存”，或者直接点这里进入。看当前有没有“机构库存”，机构的行为导致了什么结果，这些都是直接关系你的股票能波段上涨，还是要再跌上一波。













