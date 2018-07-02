市场70点多点的下跌，很多朋友又安静了，连骂都没力气了。但我还是问那些朋友两个问题，问题一，行情这么跌，接下来迎来的是末日还是新生？问题二，这么跌了以后，还怕继续跌吗？

不是末日，而是新生

当时两个问题一问，几个朋友又回过神来了，因为他们也明白，从来跌的烂到无以复加的地步后，后面要迎接的，绝不是末日而是新生。但有一点也显而易见，跌的时候都跌下去，涨的时候可不一定全涨起来，比如就上周五一涨，今天一跌，很多股票涨起来没多少，今天跌的一塌糊涂。但眼下真的怕再跌下去吗？都跌到这个份上，根本不怕。真正要怕的是没有涨回去的潜力。而当时聊到这点时候，我就让他们上应用商店，自己下个“博尔系统”的手机APP，然后去量化交易，能够看到实实在在的吸金潜力。

盯住此刻的吸金

大家一定要清楚，对于这么下跌市场，股票的上涨潜力绝不是某某股市盈率低，15倍市盈率不算高吧，给你活生生跌到10倍，你也是拿他一点办法都没有。真正的潜力，就是此刻实实在在，已经吸引了机构资金来买这个股票。而交易上，这种状态是可以量化出现来。大家看下图就明白。

上面图里橙色的代表“机构库存”，它是对积极机构行为的量化，有“机构库存”，就说明机构动作很明显了。而机构动作是在做什么？还需要再用“主导动能”进一步的去量化，当量化出蓝色的空头回补主导，就说明机构实际做的就是低吸。这种状态，大家最好→ 点这里进“博尔系统” ，然后仔细量化，只要能量化出这种机构低吸的状态，，显然就是在吸金了。

不吸金的悲剧

而那些吸不到金的，才是最最要小心的，涨没份，跌有份，多数就是这种股票。而对机构失去吸引力的股票，不是没有上涨的机会，而是上涨中你也量化不出橙色的“机构库存”，说明机构已经不管这个股票了。





