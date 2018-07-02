早上，和不少朋友交流，发现一个很有意思的现象，还没开盘的时候，都在讨论今天开盘能涨多少，有没有机会一鼓作气上攻3000点。结果开盘直接低开，预期落空，一下子就没声音了。但我是提醒他们，炒股如果就盯一两天的涨跌变动，那真正的操作中，肯定还是抓瞎。

荒岛求生，股市天天上演

投资盈利，真相越多赢面越大。当信息、工具足够多的时候，只要有正常的智商，胜算就能大大增加；而在信息、工具不足的情况下，即便是天才，炒股也是撞大运。打个简单的比方，现代社会里几个人造个木头的手推车没有什么难度，但同样几个人，赤条条放到一荒岛上，让他们造个手推车，那就难到天上去了。不是缺智商，而是缺工具。所以我现在炒股，股票择优，都会拿博尔系统来量化主导交易的力量，量化机构的行为。大家自己也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用去量化交易，这些基本又有用的信息，都量化出来，择优机会很大。

眼下就是二选一

就当前的行情来说，周五多数股票都在涨，而今天很多都在跌，但一涨一跌的背后，拿博尔系统去量化，完全不一样。有种股票一涨一跌别后，你能量化出橙色“机构库存”，并且还发现，主导交易的力量也变成了空头回补主导。那这种折腾，其实里面的机构资金是有想法的。

而同样的上涨后又下跌，有些股票根本就量化不出机构库存，而“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化，“机构库存”处于消失状态，显然要么是机构跑了，要么是机构不管了。两类股票二选一你会选哪个？数据不清楚的时候就是猜，有量化数据摆在面前，就根本不用猜，一定是下跌背后机构空头回补。才更有机会。大家手头股票也是一样的，走势背后的交易处于什么状态，是在变好还是在变坏，→ 点这里进“博尔系统”去量化清楚 ，当把这些交易状态都看到了，操作成功率一定是大增的。

种什么因，接什么果

至于下跌同时机构回补，与下跌背后机构消失，后面股价的影响，大家看下面的图里股票的表现就清楚。

所以说，股票能不能做的好，不在于人是否聪明，而在于你看到了多少真相，走势背后的真相，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，自己能把机构的行为、交易力量的变化都量化出来。那行情越是震荡，越是难以看清方向，你做股票的优势相对别人来说就越大，你就越容易成为少数人。



