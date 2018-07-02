总结一下上周，上周是反差巨大一周，尤其周四破位似乎已经没有抵抗，但周五硬生生拉上去60点。其实这就反映了一点，别看市场在2800附近，走势看似低迷 ，但实际人心一点不弱。至少我沟通下来，两个极端们非常明显。有的人在2800点特别积极的抄底。而有的人2800点看都不看，说不要2500没有兴趣。并且做这些判断和行动的，并不只是散户，很多机构里做的朋友，分歧也是非常大的。

关键是实力和底气

但各路神仙，无论是见到2800就激动的，还是在放言要到2500的，根子上就是贪婪和恐惧的体现。而要战胜这种贪婪和恐惧，前提是自己要具备实力和底气，否则必然就被各种言论带着跑了。而眼下这底气从何而来？在我看来就是看清机构投资者当前的动作，而这方面，大家也可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易，尤其是交易中的“机构库存”，他直接体现出机构的动作。

下跌中的底气

如果看我文章的朋友在2800点附近也打算有所动作，那也可以拿博尔系统去里量化自己关心的股票，首先量化的就是“机构库存”，因为它是对积极机构行为的量化。有“机构库存”，就说明确有机构的积极动作，然后就在用“主导动能”功能，量化机构动作造成了什么结果。一个值得参与的交易状态，往往就是从做空主导（绿色）转变为空头回补（蓝色），再转变为做多主导（红色），就像下面图里的股票那样。

一般看到这种交易转变，操作就会有底气，以为交易转变必然导致股价转变。机构也是奔着赚钱目的来的，单边做空谁都赚不到钱，而机构的动作改变，就是说明这个股票里面的机构打算尝试反攻了。而大家自己→点这里进“博尔系统”，量化机构动作的改变并不困难，相信今天这种市场里，一定能量化出一批机构交易态度改变的股票，而翻盘逆转也必然在里面。

有些股1849就守不住

但也有点是必须要提醒的，眼下不是简单看走势拐头，就能乐观的。有些股票别看涨起来，但由于量化不出“机构库存”，说明机构已经跑了或者根本不管。那这种反弹的前途实在是不好说啊。

就像上面的股票，就是机构库存消失，结果反弹基本都是一日游，或者说跌就跌，又去创新低。大家自己→到应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，自己量化之后，都能发现，一个股票如果长期都是“机构库存”消失的状态，恐怕别说2500了，现在连1849都破了，并且底在哪根本就不敢想，这种股可真需要悠着点了。













