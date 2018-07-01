应该还有大惊吓，分清注次能捞大钱！(2018-07-01 10:00:11)
周末和很多朋友在聊接下来的行情，对于对周五60点的上涨，有不看好的，有看的特别好的。而我主要关注的就是今天市场的主要矛盾，和次要矛盾。并且每每行情走的比较极端的时候，这两点分清都是非常重要的。记得2015奶奶的时候，就和一个朋友他分析过一次主次矛盾。结果算是在股灾的时候救他一命。
分清主次能救命
当时那位杠杆融资做股票，碰上2015年6月15日之后的股灾，前期盈利已经几天内擦掉大半。当时我和他说，行情涨跌已经不是主要矛盾，全部下跌，只是浮亏，到时候就算跌到套牢，只要自己水平在，能选出好股，再换个牛股重新赚回来不成问题。但如果保持杠杆，不舍得平仓，万一继续下跌，爆仓之后，你水平再牛，也是翻不了身。然后那个朋友还是听劝的，把融资盘给了结了。否则再晚一周，当时必爆仓无疑。而当前市场的主要矛盾，依然不是在涨跌上，上周依旧给是多数股票下跌，浮亏而已，要换很容易。而主要矛盾，是手头股票机构是不是还有动作，当然下跌中，机构的动作，要么是出货，要么是借机低吸。到底现在属于哪一类，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，可以自己去量化动能状态，和机构库存。因为判定眼下的调整是不是机构震仓，两者都不可或缺。
低吸一目了然
实际，机构吸货手法虽然多种多样，但判断起来，也就两步，首先“机构库存”一定是明显存在的。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化结果，有机构库存在，就说明最近有机构在积极运作的。而这种运作，在手法上就是先砸盘后回补，因此动能上体现出来的就先“做空主导”的绿色出现，然后变成“空头回补”主导的蓝色，这两点具备了，那就是先砸盘下来，再低吸。下面的股票就是这种状态。
很多时候，拿博尔系统去量化机构的低吸动作，可以一目了然。就像上面的股票那样，连续调整背后，机构库存都没有什么下降，这说明机构肯定还在里面积极的动作，那这种做空会后的回补，基本就是砸盘低吸。而低吸一旦完成，后面的拉伸免不了，这也是为什么说主要眼下行情的主要矛盾是机构动作，这个要点抓住了，大家→点这里进“博尔系统，再去看清一下有没有低吸的动作，当前的行情反而好做了。
库存消失，凶多吉少
相比之下，有些股票为什么无论之前怎么走，最近都是一跌再跌，原因就是，机构最近都不管了，支撑股价最近上涨的最重要一点缺失，那就是不行的。大家看下面图里股票最近几天代表“机构库存”的橙色消失之后，股价明显是想扛都扛不住。
所以说，眼下涨跌显然是次要矛盾，而大家对市场主要的矛盾是不是看清楚了，当人每个人判断的主要矛盾都可能不一样，但如果觉得机构的行为也是要看一下的，可以到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点这里进入，来量化一下交易和“机构库存”，无论怎么说，没机构行为的股票很难好，即便行情像今天这样猛涨，个股上也很难持续，而最近好起来的股票，个个都是机构库存在增加的品种。