周末，由于60点的上涨，不少朋友说连看足球的心情也更好，不过也有个朋友挺郁闷的，周三猜德国队赢，结果输了，周四猜日本队赢，结果又输了。我就和他说，如果就这个水平，炒股一样也赢不了。

德韩之战错哪了？

当时我和那朋友说，其实那两场比赛猜错的人好多。为什么会猜德国队赢，还不是因为德国队的光环笼罩，忽略了明摆着的这次世界杯里，德国队失误一大把，场场先给人送分。这和很多人前几天在股市里亏的厉害都是一个道理，有很多人买的股票，在6月头上还是很抗跌。当时和拿这些抗跌股的人聊，都是满不在乎的说，“跌到位了”，或者“不会跌的，它值这个钱”。所以我当时劝他们要上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化机构的动作，别机构跑了都不知不觉。结果有人听劝去量化了，但也有人没去量化。等到前几天，那几个没量化的明显后悔了，就因为多拿了几天，市值20%、30%的缩水。

股票中的下个德国队

过去的翻过去了不说了，说此刻，周五虽然大涨，但此前大跌的股票实在太多，后续反击的空间足够。但要想持续反击上去，必然得机构资金持续动作才行，否则机构不干活，反击很快就会结束。从这点上讲，大家拿博尔系统去量化“机构库存”非常有必要，因为“机构库存”就是对积极机构行为的量化。

很多股票未来几天的剧本，很可能和上面的图例的股票相似，涨上去之后，机构库存消失，机构不管了，危机会陡然提升。所以后面股票有没有机构库存，自己→ 点这里进入“博尔系统” ，再去量化清楚，别因为有个什么光环，就不管不顾了，“机构库存”消失的股票，哪天再杀一波，完全说不好，并且只要一跌，依旧会很伤很伤。

股票中的阿根廷队

另外，也别把自己股票都当是沙特这样，觉得肯定没戏。因为哪怕之前的战绩烂，一路跌，但难说下跌的时候，没机构在做小动作。前几天这种情况已经很多了。拿博尔系统去量化，不但有橙色的“机构库存”，并且下跌背后交易被蓝色的“空头回补”力量主导。





而下跌中，机构都在积极的低吸回补，一旦行情热度提升，最有机会爆发的就这种股了。这方面，我当时也让那朋友上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化交易，对大家来说也是一样的。一旦量化出最近几天哪怕下跌，但有“机构库存”，还空头回补主导，就说明机构在低吸，搞不好就是这就是今年的阿根廷，看上去真烂，但那是只有梅西的强队。



