行情涨60点，是5月23日下跌以来，涨幅最大的一天，并且60点的绝对涨幅，整个2018年也是不多的。虽然说的，单纯指数的60点上涨，不会一举改变很多人亏损的局面。但至少明确无误的告诉所有人，今天空头没种，盘中认怂，没敢给多头迎头痛击。

振臂一呼的股票

此处不指望，行情就直接V型上去，但这种情况反复多出现个几次，让更多资金能看到，只要涨的猛，空头就怕。那必有一天，某几个板块振臂一呼，行情就起来了。并且，通常行情也就是这么起来的。所以，哪些股票有振臂一呼的潜质，现在确实要好好观察一下的。这方面，大家可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化机构投资者的动作。因为所谓股票振臂一呼，根本上说，就是运作这个股票的机构资金在振臂一呼，所以，能把机构的动作量化清楚，对后面的行情价值很大。

机构的动作如何量化？那博尔系统，首先就是量化“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，简单统计了一下，很多股票此刻出现了橙色的“机构库存”，说明积极的机构行为都出现。

或许还有朋友担心，前几天自己的股票一直在下跌，怕里面就没有机构积极动作了。但只是未必的。下跌的时候，机构低吸也是积极动作。所以遇到下跌走势，再去量化一下“主导动能”，如果量化出是蓝色的空头回补主导，就说明前几天机构已经借着下跌低吸。真多这样的股票，一把就涨了上去。所以对手头股票不用妄自菲薄，自己 点这里进“博尔系统” ，无论是机构做多还是机构回补，自己都能量化出来。

没动作没底气

现在最没底气的那些股票，就是连“机构库存”都消失的品种，因为机构库存消失，要么是机构不管了，要么是机构早就跑了，