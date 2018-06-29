最近跟很多机构都聊了，深深感受到，在散户都不看行情的时候，这次机构分歧好大。有的是看高后市到4100点，也有看低后市到2500点。由于我和那些人打交道时间长了，深深知道，这种时候观点没有谁对谁错，只是各自站在自己的立场上来说事。接下来有些机构可以和他们做好朋友，有些机构，则要敬而远之。

有些机构很着急

之所以要和一些机构做好朋友，就是因为一些机构现在很急的，本来钱就是借的，2018年以来除了吃药喝酒，其他基本收益不是微利，就是负的。眼看着上半年马上过去，他们能不急吗？而这样的机构就爱折腾。当然朋友们看到这，心里肯定会想，哪家机构钱是借来的，我哪知道，完全用不上。但我和大家说这些，就是想告诉大家，现在很多就比散户急，不会任由股票成为一潭死水的。并且对于大家来说，这些机构钱是不是借来的，并不重要，只要机构行为能看到，2800的位置上，你能发现很多金子。而这方面，大家可以先上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化机构库存，就能看到机构的动作。

有下跌就有回补

那些心急想折腾的机构一旦得势，就算股票下跌，也能量化出天天都有橙色的“机构库存”，而“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化，有库存自然有机构动作。而对于这样的下跌股，必须再进一步量化一下“主导动能”，下跌中如果量化出是绿色的做空主导，那等等。但如果量化出蓝色的空头回补，可就不一样了。

一切是显然的，眼下这种市场，都有人看2500点了，如果没积极性的话，不做也就可以了。但既然选择了低吸回补，这样的机构当然是打算后面能有机会就把股价给做上去。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP之后，能量化出这种交易状态，后面该怎么判断，谁都清楚。即便不能确定100%上涨，但参与这种股票，成功的机会肯定比随便找下跌股票买来的大的多。

有些砸盘很无敌

另外，还要说的就是另一种必须敬而远之的机构，那些机构就是长期出货，之前几年可能操作的很成功，筹码成本都降到了0，然后只要公司经营上稍微不及预期，就闭着眼往外砸，连砸一两年都有可能，这种机构参与的股票，积极的机构行为，肯定就看不到的。







这种机构一定敬而远之，这种股票也一定远远躲着，否则20元跌到10元，腰斩之后算低吧，但就是还能再腰斩。很多股票高点下来80%跌掉，不就是这么跌的吗？走势可能各不相同，但大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去量化这种股票，都是长期“机构库存”消失的品种。而眼下大家手头股票，跌都跌了，跌多少也就是次要的了，有没有机构动作才是重要的，量化一下会很清楚。