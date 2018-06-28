下午的时候，又有朋友跟我说，被算市场算计了。本来，那朋友依据盘感，就觉得现在是补跌阶段，一些前期抗跌的股票，现在都在跳水，另外一些之前大跌的股票，都稳住了。而他凭着经验，一旦补跌出现，也就基本见底了，所以早上就买了不少企稳的股票，但下午就吐血了。

一把翻盘，先看机构

但我和那朋友说，眼下指数2800下面，过去三年的低位区域谁都看得到，但股票参与的价值大小，与股价高低关系不大。很多人就是因为认识上有这种误区，才导致了3000点下面去抄底，结果反而亏得要死。这种时候不是不能做，但如果连此刻机构投资者在做什么动作都不知道的话，接下来还是会被反复算计的。这么低的位置，要想一把翻盘，就得自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化机构的动作。当时我对那朋友就这么说的，对于看我文章的朋友也是一样的。

之所以这么说，原因就是，如果一个股票如果拿博尔系统去量化，结果是缺乏“机构库存”，哪怕走势上看上去是企稳的，也是说跌就跌，创新低也是家常便饭，就像下面的股票那样。

原因就是，“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，“机构库存”消失，自然是就是机构不管或者机构早就跑了。问题是眼下这种市场环境下，机构不管的股有机会好吗？基本是看不到什么机会的。所以自己关心的股票，真的不用去猜，自己→点这里进“博尔系统”，自己去量化，只要要多量化几个股票，就能感受到，死扛“机构库存”消失的股票，会越扛越绝望。

老鬼失撇，只因机构太鬼

另外，那朋友之所以憋不住跟我说，不仅仅是他今天的老鬼失撇，前几天他同样看中一个下跌企稳的股票没买，结果直接就涨上去。所以他郁闷的是，为啥他买的就破位，他不买的就上涨。但我还是让他量化了一下，那个上涨的显然是有“机构库存”，并且当时之所以企稳，因为机构的动作就是回补。系统上显示为蓝色的“空头回补主导”。这种状态就像下面图里的股票那样。