早上指数下跌了一点，但多数股票在涨，有个朋友跟我说，他手头正好一笔钱到期，可以拿出来，眼下是不是能买点股票，还是要再等等。当时我就跟他说，他这个态度比不少看都不看股票的人，要好太多了。眼下这种过去3年的低位区域，如果看都不看，都不去考虑是否可以买点股票的话，实在是说不过去的。

而到底现在这个位子该如何出手，其实以前遇到行情萎靡的时候，就曾经说过两个计策。当时我也和那个朋友说了，一个隔岸观火，一个是趁火打劫。然后让那个朋友，上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，把交易给量化清楚，无论是隔岸观火还是趁火打劫，都得通过量化交易，把机构的动作给看清楚。看我文章的朋友也一样，只要认可2800这个位置是三年的低位区，那去量化清楚机构的动作，都是非常有用的。

隔岸观火

什么是隔岸观火，形象的说就是，那边火烧的再大，反正你隔着一条河，怎么也烧不到。而用博尔系统去量化之后，对于量化不出“机构库存”的股票，就要实施隔离状态。因为“机构库存”是对机构积极行为的量化。“机构库存”消失，就是机构不管，或者机构已经跑路。这种股票通常就像下面图里股票那么表现。





当时我也和那者朋友说，做股票赚钱，交易环境是很重要的。机构都在积极交易的股票，很容易在波动中找到机会，但“机构库存”如果消失，股票肯定是跌起来容易涨起来难，犯不着和这种股票死怼。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，把自己关心的股票，有没有“机构库存”都量化一遍，也不需要多少时间。但接下来，你在有“机构库存”里的股票操作，同样的炒股水平，就容易取得好的回报。

趁火打劫

而至于趁火打劫，这个我就不多解释了，大家都明白什么意思，前几天一片下跌中，并非所有的人都想着逃跑，肯定有资金借着下跌在偷偷低吸。到时候，只要机会一到，立马做多，直接就翻转上去。并且这样的股票，其实就是机构在里面借着下跌，低吸，然后在做多。所以拿博尔系统去量化一下，也是很清楚的，一是“机构库存”一定存在，二是，同时用另外一个“主导动能”功能，直接量化机构行为导致的交易结果变化，如果是从做空主导（绿色），变成了空头回补主导（蓝色），有变成做多主导（红色），那显然就是机构行为导致了交易的逆转，就像下面图里的股票那样。

交易的逆转，必然导致股价的逆转，细心的朋友应该发现，这几天虽然下跌，但已经不是全线跳水这么干了。很多之前下跌的股票最近几天反而跌不下去了。这里面显然肯定会有机构行为逆转的股票。这点大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，把“机构库存”和“主导动能”都量化一下，自己自然就能够看清了。实际计策这种东西，欺负的就是看不到、看不透的人，真看到了，越是用计越是容易成为机会。所以如果大家自己的股票也出现了这种状态，后面突然涨起来，也不用奇怪。



