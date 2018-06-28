今天这么一跌，好多朋友更蔫了，有的干脆跟我说“既然不能反抗，那就享受吧”。但今天和一些机构的朋友沟通，人家可不是这么看的，直接跟我说走过路过不要错过，此刻的行情显然就按照他们的剧本在走，他们继续在埋单。

有些砸盘是无敌的

但意外的是，我跟他们，现在是不是哪个股票坐等上涨，结果人家提醒我千万别这么想。有些人坏的一塌糊涂，从2015年算计出货算计到现在呢。一机构朋友说他们有只股票在2015年砸了一年盘，当然那时候没人要，但砸盘一年后反攻，自然有人认为绝对是低位而去买进，但实他们就是让人觉得觉得捡便宜的时候出货了，并且一直出到现在。所以一个积极机构行为长期没有的股票，用深坑已经不能形容了，简直就是无底洞。大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再自己去量化股票，一个长期没有积极机构行为的股票，必然是长期处于“机构库存”消失的状态。这种状态一量化立刻就看到了，然后趁着现在多数都在跌，还有机会换的时候，认真考虑一下。

成本归零，它不怕

之所以这么说，因为大家千万别觉得，这么跌下来机构也套牢，实际对于很多股票来说，很多机构的成本早就归0了。随便什么价都能出，所以这种杀伤力有多大，大家看下面“机构库存”消失的股票，就清楚了。

之所以会这么跌，原因就是很多机构想的是，现在已经3600只股票了，日后还要更多，所以日后会出现大量1元都不到的仙股。这种事情美股、港股都是如此，A股日后也逃不了，所以只要公司的经营没走上坡路，出货是一点也不犹豫的。跟这种机构拼，哪个散户也拼不过的。而最近跌的股票确实非常多的股票都在一路跌，但一路跌的股票背后有没有积极的机构行为，能不能量化出“机构库存”，可以应用商店，下一个“博尔系统”的手机APP，然后自己去量化“机构库存”有没有，这点看到了，趋利避害的事情，谁都懂。

下跌中的猫腻

上面那种股票现在是不少的，但机构埋单要货的股票，就不是这样了。那种股票，大家去量化的话，会量化出橙色的“机构库存”，这时候就该注意，下跌的时候，有没有被空头回补主导交易。因为有“机构库存”的状态下出现蓝色的空头互补主导，那显然就是机构低吸造成的。





那么，看似同样的调整下跌，实际后续反击的力度，反击的成功率完全不同，我上面就放了几个图，大家看一下能明白意思，然后自己上应用商店下个“博尔系统”的手机APP，然后自己量化交易，多对比一下，自己就能感受到，有机构低吸与没有机构低吸差别。然后自己操作的自信回立刻出现的，好几个朋友量化之后，跟我说的体会了。



