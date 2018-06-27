市场又跌，不少朋友又进误区，以至于早上说的接下来拿错股，会又亏钱又亏股。引来不少朋友直接的反驳。他们就等着市场快点下跌，一步跌到位，然后就涨个痛快。总觉得跌那么多之后，市场一反弹，还有不涨的道理？

跌的痛快VS涨的痛快

但我是提醒他们，现在都想痛快点跌完，赶快反弹的人不在少数。但真正迎来反弹的时候，谁能保证自己的股票，跌的厉害，反弹也强呢？实际之前已经有惨痛教训了，目前指数又回2800，上次2800还是2016年的5月，但两年之后，你还能以当初的价格买茅台，买恒瑞，买格力吗？赶不上市场主流大资金的投资偏好，手上的持股势必被边缘化，并且连换个好股的机会都没有。所以当时我也和那几个朋友说，要他自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易，看看自己的股票有没有量化出“机构库存”，炒股不是图痛快，现在股票如果一点机构动作都量化不出来，别指望跌痛快之后就能涨痛快。

低位VS边缘化

现在确实不怕股价跌，毕竟已经进入了2015年以来的3年低位区域。真正怕的就是边缘化，别放弃。3600多只股票，放弃千把只股票，太正常了。但在这种大局之下，谁被轮上，成为机构放弃的对象，可就苦了。一旦股票被放弃，量化出来的结果就是长期的，看不到“机构库存”，就像下面图里的股票那样。

当时我和那几个朋友，重点讲了机构库存，它就是对积极机构行为的量化，“机构库存”消失，就是机构放弃了。别看途中还会有尝试反弹，甚至要有长阳，但这种股票的风险是无法控制。大家也可以→ 点这里进“博尔系统” ，自己量化清楚有没有就关照，记住“库存消失”不言底，腰斩之后还能腰斩再腰斩。

大A江湖的逆转真经

但即便这样说，我还是要重申，不用怕下跌，有些下跌不是没有机构库存，反倒还是机构在低吸。在大A的江湖里，跌30%根本不算什么了不起的事情，即便几百家基金都买在里面，照样能跌30%下去。但下跌背后，你是能量化出橙色的机构库存的，并且机构动作经常能导致蓝色的空头回补主导出现。这种状态，典型的“机构低吸”。

上面图里的股票，就是机构低吸。现在别管股票什么时候反击，但只要正式开始反击了，90%之前都有机构低吸的准备。否则少了机构低吸，你想涨的痛快，问题机构资金的好处在哪里？此刻股票下跌，我量化下来空头回补依旧不少，而里面有多少是机构在回补，自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这进入 ，自己去量化，很快就清楚了。接下来把机构低吸这步找准了，后面就会有先手优势。



