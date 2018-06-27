早上波动很小，非常安静的市场。但在弱肉强食的股票市场里，只有猛兽在附近埋伏，才会那么安静。眼下的市场，也就还是亏钱不亏股，但再过几天，很有可能就是亏钱又亏股了。

赚股赚钱VS亏股亏钱

之所以这么说，原因就是，前几天虽然市场弱，股票都跳水，但你跳我也跳，套牢归套牢，但腾挪是没有问题的。这个股票觉得不好，换那个股票也没什么压力，反正股价都在地板上。但有些数据昨天已经说了，现在已经连续6天空头回补股票数量过1000家，这么多股票回补，里面一定有很多机构投资者在低吸，只不过猛兽在暗处。但大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己先去量化一下交易上“机构库存”，机构低吸是有迹可循的，一旦发现，后面很容易就做的很主动了。

下面图里的股票，橙色代表的是“机构库存”，他是对机构积极行为的量化，有机构积极行为的时候，如果还能量化出蓝色的空头回补主导，就说明此刻的空头回补就是机构低吸造成的。

而在2850点附近机构低吸，其目的显而易见。所以上面图里股票，这两天一旦被做多主导后，反击相当快，也就很好理解了。关键是大家手头股票，此刻有没有机构在空头回补很重要，可以自己→ 点这里进“博尔系统”来量化清楚的 。基本上90%以上的股票，波段反击之前，一定都有机构低位先回补低吸的动作。

涨没底气，跌没底线

另外还要提醒大家的是，一旦股票开始反击起来，那对于没有机构库存的股票，就是一场灾难的。如果量化出一个股票，“机构库存”处于消失状态，那就意味着，这个股票机构不管或者早就跑了，于是就很难走出像样的上涨。看下面图里股票，大家就能感受到。

并且“机构库存”消失的状态下，涨起来没底气，跌下去是没底线了，跌了还能跌，新低之后又新低，20元腰斩到10元觉得低了，它还能给再腰斩到5元下面。外加此刻已经有1800只股票是做多主导，里面后面一定有机构做多的反击出现。到时候看着机构做多的股票涨，手头股票还没底线的往下走，连换股的资格都没有。炒股的痛苦莫过于此了。所以此刻手头股票是什么状态，有没有机构库存，→到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化一下是在是有必要的，不然单看走势，你说现在手头股票机构有没有积极动作，即便上涨，是机构推的，还是短线客抄底所致？自己吃不准的，就该去量化一下。



