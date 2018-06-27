这几天的折腾绝对是也厉害的，要么天天几十点的震荡。要么就像今天这种看着下跌，多数股票还涨上去。行情走到这份上，一些误区就一定不能再进了。比如前几天很多股票都跌的厉害的，但有些人就觉得高位大跌，和低位大跌是不一样的。低位大跌就是挖坑。结果自己往里一跳，这几天就严重的套。

有些误区极其坑人

这种亏就吃在，低位大跌是陷阱这种认识上。20元的股票跌到10元是拦腰一刀，但以为腰斩就是跌到差不多了，实际在来个腰斩也完全可以，至少2015年高点下来跌70%、80%的股票是很多的。谁说日后碰不到这种股票？这种风险就是最严重的不可控风险，手头股票有没有这种潜在危机，直接上应用商店，下个“博尔系统”APP，然后自己去量化“机构库存”都能看到，并且还能规避。

之所以这么说，就是因为，凡是那些跌了又跌，腰斩之后还能再腰斩的股票，都是长期缺乏机构库存的品种。就像下面图里的股票那样，什么时候进去，都得吃一刀。

现在有很多股票，就是这样的，哪怕中间有看上去不弱的反弹，但突然就会跌下去创新低。所以自己→ 点这里进“博尔系统” 量化一下“机构库存”到底有没有，就会心里很有底。免得等了半天，越等越套。现在套一下还行，大家都套，还能换。一旦反击开始了，那些没机构库存，没机构照顾的股票，落在后面，想换都换不了了。

这种股不能丢，也别去换

同样的下跌，为什么有些股票，跌了一把之后，反击却很生猛，就是因为这些股票，不但有机构在里面，并且机构的还有回补的积极动作。这种股票的下跌，背后的交易是完全不同的，不但能量化出橙色的“机构库存”，并且机构动作导致了主导交易的力量是蓝色的空头回补主导。