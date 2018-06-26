今天，多数股票上涨，但指数依旧跌。不要嘛上证弱，弱是大家都看到的，说多了不值钱，反而懵逼自己。就我了解到的是，很多机构，包括一些能在市场中呼风唤雨的机构，现在手头还有很多牌，别的不说，去年都赚翻了，所以有些大机构里的朋友，都跟我说，不急不急，急什么。

欺骗计谋不断，核心套路不变

后来我想想，这是和2015年六月份的时候天壤之别，当时那些人都是一口一个为锅护盘，叫着，几百亿，上千亿的资金都进场了，当时就是这么唬空头的，一段时间把我也给唬进了。但这次，反过来是不是也是一种欺骗呢？所以此刻，跟你说铁底跌不下去的，搞不好自己就在拼命跑路。表现出弱的一塌糊涂的，却也未必真的再减仓卖股票。这种时候，别把强弱太当回事，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己量化交易，看机构在做什么动作。因为高位套现，低位拿货，不管行情如何，核心套路不变。

此刻低位机构拿货，我只简单统计了一些数据，就知道力度不会小。因为连续五天，显示为蓝色空头回补主导的股票都超过1000家，里面肯定有不少是机构在空头回补的。而此刻这种机构空头回补，不就是在低吸吗？一旦后面交易力量转做多主导，就是一轮反击。

想上面图里股票的这种反击，大胆预言，未来几天会集中出现的。没有别的因素，就是空头回补的股票连续几天1000家以上，机构低吸的太多，就必有变局了。具体自己是不是因为机构低吸回补而造成变局的那个， 自己点这里进“博尔系统” ，量化一下也就看到了。

喊底不是底，腰斩难成底

但必须提醒的是，眼下因为骗局多，也不是看着反弹了，后面就能V型上去的，一日游肯定很多。有些口口声声说铁底的，搞不好就是自己再跑。所以没有“机构库存”的股票一定小心。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，“机构库存”消失，不是机构不管，就是机构逃跑。