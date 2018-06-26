早上大盘继续再跌，与不少朋友沟通，貌似即便创业板涨的欢，他们也一点兴趣也提不起来。但我是提醒那些朋友，如果你是一个老手，此刻就不应该忘记，“弱势播种，强势收割”。

弱势播种

其实，眼下的形势异常鲜明，说破天现在也是在2850点附近，大批的股票是在低位，无非是选什么样的股票播种。如果对目标现在比较迷茫，那就上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用自己去量化一下“机构库存”。因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，能量化出橙色的“机构库存”，就说明这个股票里机构的动作是很积极的。

有积极的机构动作，并不代表就是机构现在为后面上涨播种。还需要进一步看清机构资金现在做什么。如果是机构播种，此刻即便股价下跌，下跌同时，交易上显示为蓝色的空头回补主导，说明这是机构低吸，后面一旦反击，力量往往就很强。

之所以那么更强调，要机构参与的回补低吸，就是因为最近下跌的股票，确实有不少股票就是这种有“机构库存”，并且空头回补主导。这样的股票确实是有反击潜力的。但更多的股票，并没有“机构库存”，机构库存处于消失状态，表面上也是下跌，没区别，但内在的反击潜力差别巨大。大家自己→ 点这里进“博尔系统” ，自己去量化交易上有没有空头回补主导，然后在对比一下之后的反击力度，就能感受到不同了。

消失的杀伤力

下面是机构库存消失的股票，大家看看这种杀伤力，就知道差距有多大了。

问题就是此刻大家看一下自己的股票，能不能确定最近机构在回补？如果看不清，那就自己到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 点这里进博尔系统 ，自己来量化清楚交易。看清楚机构在回补了，你管他最近这几天，涨一天跌一天，反正只要机构敢持续的回补，就敢持续拿着，吃货吃多了，反击不会超过3天。



