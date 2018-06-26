现在跳水是三天两头碰到，周一下午的时候，已经有好多朋友跟我说，前几天手头股票还算好，至少还在震荡，今天扛不住，全跳水破位了。不少朋友哪怕觉得股价跌的很低，但还是心里是一点点底都没有。





少看跑不跑，多看谁在做

我的回答是：少看跑不跑，多看谁在做。实际上，这种事情，之前我们没碰到过吗？实际经历过很多次了，所以我跟那几个朋友说，别光想着到底要不要跑，那么想是找不到答案的，真有这个本事就是神仙了。事实上，遇到纠结的行情，首先应该看的是自己有没有同盟军，如果机构跟你一起在做多或者在回补，那就没什么好纠结了。当然，如果机构自己跑了，也同样没什么好纠结了。至于看机构行为的办法，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再自己去量化，第一步先量化有没有机构在动作，第二步量化机构在做什么动作？





看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构行为，就能量化出“机构库存”。“机构库存”消失，就代表机构此刻没有干活。而这种雷霆万钧的砸盘下，如果机构不管了，下跌根本就挡不住，就像下面的股票那样。





态度转变，转机即来

而值得去做的，是那些不但量化出来有“机构库存”，并且进一步用“主导动能”量化，还能看到由于机构动作，交易上形成了“空头回补”主导（蓝色），那这样的股票，此刻即便是下跌，下跌中机构也在偷偷吸货。下面图里的股票，就是这种状态。