市场一跌30点，就有朋友说，是借着降准来抓人。但我是跟他们说，只要操作方向不错，眼下2850点，抓人也抓不到你头上。而操作的方向，上一篇文章已经说了，接下来就继续说具体的准则。

9字准则

说准则之前，有点必须提醒大家，眼下这行情不能乱来，否则肯定缺胳膊掉腿。所以能量化的，能考数据说话，就尽量量化，不要凭主观感觉。如果用量化交易的方法，操作准则就9个字“轻不动，套不等，赢不守”。具体怎么实施，大家可以先上手机应用商店，下个 “博尔系统” 的手机版APP， 自己量化一下交易就能意识到，同样的股票、同样的行情，如果仓位不同，应对得法，2850真不容易被抓。

轻不动

所谓轻不动，就是如果现在轻仓、空仓，最怕的就是心急，急着的抄底买股票。当然看到这里，肯定有朋友会说，现在买还不好？跌那么多了，随便买，哪个不合算？实际真这么想就大意了，这两个星期跌成鬼的股票，两周之前就都在高位吗？显然不是，很多老早就是低位了，只是跌了还跌。而这种风险在交易上的表现，大家可以从两个维度去评判，一是动能上，量化出来，代表做空主导的绿色特别多。二是量化“机构库存”，橙色的库存消失，说明机构不干活了。这两种情况下，或许有小反弹，但走出翻转行情、强力反弹都是很难很难的。大家看看下面的图就清楚。

真的下跌中，能量越跌越大的股票，他做空主导力量都是很小的，而机构库存不少，甚至是递增的。上面图里两个股票的对比，大家一看就清楚，橙色代表的是机构库存，绿色是做空主导的力量大小。接下来也是一样，手头如果朋友们还有钱想抄底参与，不是不行，但不是去赌一把，→ 点这里进“博尔系统” ，再去量化就能分辨清楚，否则看似捡了便宜，一旦持续调整，也会让人后悔不已。

套不等

现在这行情，专门就是克制那些一套就不动操作的人。现在套牢不动的人太多太多了的，但偏偏现在的股，跌的一直跌，套的一路套，而会涨的有很难下来。真受不了了想换股票，自己缺胳膊少腿，再看看四周觉得好的股，都上去了，想换都没目标换，这才是绝境。

所以眼下套牢也不是傻等，这两天上上下下的震荡，有些股票其实反弹中最大的问题就是“机构库存”处于消失状态，甚至有的股票，持续涨了几天之后，机构库存消失了。这种情况以前也发生过的，但结果就像上面图里的股票那样。所以不论此刻是震荡还是反弹上涨，这方面大家就自己去应用商店，下个“博尔系统”的手机版APP， 或者直接点这里进入 ，量化出有没有“机构库存”是很重要的，因为“机构库存”是对机构积极行为的量化，如果缺乏了积极的机构行为，去指望这种时候，靠散户的热情抢反弹上涨，是没机会的。缺乏机构库存，必然越等越被动了。

还有就是“赢不守”，赚了钱为啥不能一直拿着的道理，这篇写的挺多，先搁一下笔，之后继续。







